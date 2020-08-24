Білоруска, яка мешкає в Італії, зробила незвичний портрет Олександра Лукашенка. Вона склала його з фотографій травм та поранень білоруських демонстрантів.

Свій колаж жінка продемонструвала світу на акції солідарності у Мілані, пише "Радіо Свобода".

Раніше В ООН закликали владу Білорусі до співпраці та нагадали про заборону тортур

Це доказ того, що фото, 60% яких називають постановкою, – правда,

– зазначила жінка.

Гематоми та кульові поранення, забиття та кров на дрібних знімках складають великий портрет білоруського президента. На ньому він зловісно посміхається.

Що відомо про ситуацію в Білорусі та постраждалих демонстрантів: