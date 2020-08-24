Портрет Лукашенка з тіл покалічених білорусів склали у Мілані – вражаючі фото
Білоруска, яка мешкає в Італії, зробила незвичний портрет Олександра Лукашенка. Вона склала його з фотографій травм та поранень білоруських демонстрантів.
Свій колаж жінка продемонструвала світу на акції солідарності у Мілані, пише "Радіо Свобода".
Раніше В ООН закликали владу Білорусі до співпраці та нагадали про заборону тортур
Це доказ того, що фото, 60% яких називають постановкою, – правда,
– зазначила жінка.
Гематоми та кульові поранення, забиття та кров на дрібних знімках складають великий портрет білоруського президента. На ньому він зловісно посміхається.
Що відомо про ситуацію в Білорусі та постраждалих демонстрантів:
- 9 серпня у Білорусі пройшли президентські вибори, де, за офіційними результатами, перемогу здобув Олександр Лукашенко. Хоча підсумки незалежних екзитполів свідчать про перемогу Світлани Тихановської.
- Результати виборів не визнали країни ЄС та розпочали процес санкцій проти Білорусі.
- Обурені результатами виборів, білоруси вийшли на мирні демонстрації.
- Однак мирні протести перетворились у сутички із силовиками. ОМОНівці жорстоко били людей. Вони затримували не лише протестувальників, а й просто перехожих людей у спальних районах.
- Були затримані тисячі протестувальників, а сотні зазнали тяжких травм і були відправлені до лікарень.
- Під час сутичок силовики використовували світло-шумові гранати, гумові кулі, кийки, ба навіть – бойові патрони.
- Влада офіційно повідомляє про 4 загиблих під час протестів, проте правозахисники припускають, що їх може бути більше.