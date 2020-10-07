Від початку пандемії COVID-19 через грубе нехтування карантинними правилами на українців складають адмінпротоколи. Таке відбувається також у випадку зухвалої поведінки з правоохоронцями чи з представниками інших установ, які закликають дотримуватись обмежень.

Станом на 7 жовтня 2020 року Нацполіція склала понад 32 тисячі адмінпротоколів за порушення карантинних правил. Щодня стається понад 200 таких випадків. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

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За словами Варченка, протоколи, які складають на громадян, спрямовують до суду. Однак не у всіх випадках там ухвалюють відповідні рішення. Радник міністра зазначив, що для зменшення кількості хворих необхідно, аби громадяни були свідомими та дотримувалися усіх необхідних карантинних обмежень.

Ми сподіваємося, що в Україні якраз свідомість людей впливатиме на ситуацію, а правоохоронна система вирішуватиме особливо зухвалі випадки порушення карантину, які загрожуватимуть здоров'ю інших людей,

– додав він.

Хто відповідальний за дотримання карантину

Як зазначив Варченко, завдання органів контролю полягає в тому, щоб відстежувати чи дотримуються власники закладів обслуговування карантинних обмежень. Відповідальність за це покладено, зокрема, на установи, що надають ліцензії на торгівлю. Однак першочергово за дотримання обмежень відповідають органи місцевого самоврядування.

"Значну частину приписів і протоколів складають ці органи. Громадяни, які ведуть бізнес безвідповідально, повинні розуміти, що карантинні обмеження стосуються усіх", – заявив Варченко.

Також він зазначив, що у різних містах України є неоднакове ставлення до карантинних правил. На його думку, це залежить від інформаційної політики, яку обирає місцева влада.



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