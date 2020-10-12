Вірменія та Азербайджан обмінялись звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню у Нагірному Карабасі. Вірменія повідомляє про артилерійські обстріли противника та сотні загиблих військових Азербайджану.

У Вірменії кажуть про активні обстріли противника

Саме Азербайджан веде активні артобстріли на південному напрямку. Про це проінформувала речниця Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян у фейсбуці.

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У Вірменії кажуть, лише за добу їхні збройні сили знищили 200 військових Азербайджану.

Також до своїх здобутків у Єревані записали ліквідацію 3 азербайджанських безпілотників і 3 одиниць бронетехніки.

Вірменська влада стверджує, що з часу ескалації конфлікту були вбиті 4919 азербайджанських військових, знищено 16 безпілотників, 16 гелікоптерів, 514 одиниць бронетехніки, 17 літаків, 4 системи "Смерч".

Вірменія порушує домовленості, – Баку

Про порушення з боку противника повідомляє і офіційний Баку. У Мінобоорони Азербайджану зазначили, що військові Вірменії обстріляли Геранбойський, Тертерський і Агдамський райони. А також спробували відбити території на Агдере-Агдамському і Фізулі-Джебраїльський напрямках.

Головне про зірване перемир'я між Азербайджаном та Вірменією

Про припинення вогню у Нагірному Карабасі домовились міністри закордонних справ країн-учасниць конфлікту ще 9 жовтня у Москві. Проте зупинили обстріли тільки надвечір 10 жовтня – лише на кілька годин.

Зверніть увагу! Активні військові дії у Нагірному Карабасі тривають з 27 вересня. Обидві країни ввели воєнний стан.