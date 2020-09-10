У Донецькій області співробітники Державної міграційної служби організували канал незаконної легалізації проросійських бойовиків з окупованих територій. Незаконний канал викрили співробітники Служби безпеки України.

Незаконну діяльність вели співробітники трьох територіальних сервісних центрів й одного з райвідділів головного управління ДМС України, повідомляє СБУ.

До слова Росіянам підробляли українські документи: СБУ викрила незаконну схему

Контррозвідники встановили, що посадовці держслужби оформляли українські документи, зокрема закордонні паспорти, мешканцям тимчасово окупованих територій Донбасу з порушенням чинної процедури й без особистої присутності громадянина.

Серед клієнтів чиновників були ватажки проросійських бойовиків. Зокрема й такі, які ніколи не перетинали лінії розмежування й після початку війни не були на вільній території.

Співробітники СБУ вже провели обшуки в офісах держслужб, де були форми, заповнені на членів незаконних збройних формувань. Після рішення суду ланки паспортів для виїзду за кордон будуть визнані недійсними.

Так само під час слідчих дій виявили копії водійських посвідчень, екзаменаційних карток і медичних довідок на імена проросійських бойовиків.



СБУ накрили чиновників, що виготовляли документи для бойовиків / Фото СБУ