Групу посадовців ДФС Тернопільщини підозрюють у розтраті вилученого майна. Вони прийняли рішення про знищення спирту та алкогольних напоїв, які за рішенням суду підлягали переробці та подальшій реалізації.

Посадовців регіонального ДФС підозрюють у розтраті

Правоохоронці викрили злочинну групу посадових осіб обласного управління Державної фіскальної служби Тернопільщини, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Серед учасників схеми: керівник одного з управлінь, начальники та заступники відділів, слідчий та інспектор. Посадовці прийняли рішення про знищення спирту та алкогольних напоїв, які за рішенням суду підлягали переробці та подальшій реалізації. Мова йде про 60 тонн продукції. Внаслідок цього державі завдали збитків на загальну суму 115 715 гривень.

Що загрожує фігурантам справи

4 вересня вісьмом посадовцям ДФС Тернопільщини правоохоронці повідомили про підозру.

У разі доведення вини їм загрожує обмеження волі терміном від 3 до 5 років або ув’язнення на 3 – 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

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Посадовців ДФС Тернопільщини підозрюють у розтраті / Фото Нацполіції



Прийняли рішення про знищення алкоголю, який мали переробити / Фото ДБР



Державі завдали збитків на загальну суму 115 715 гривень / Фото Нацполіції