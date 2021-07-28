Чиновник Міноборони не з'явився на засідання і причина його неявки невідома. Колишній НАБУ-шник надав суду довідку про хворобу. Слухання справи перенесли на 30 липня і 2 серпня.

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Про яку справу йдеться

Керівник Південного управління капбудівництва Міноборони Василь Ракул і колишній детектив НАБУ Роман Ковтун намагалися отримати хабар від забудовника в розмірі 1 мільйон доларів США. За це вони обіцяли будівельній компанії позитивно вирішити питання на конкурсі з будівництва житла для військовослужбовців в Одесі.

Співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Офісу генпрокурора під час обшуків у підозрюваних вилучили документи, в яких заздалегідь було визначено переможця. Затриманим інкримінують підготовку до вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

Обом фігурантам було повідомлено про підозру за частиною 1 статті 14 та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Передбачене покарання – позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Справа про банкрутство

Це не перше кримінальне провадження, за яким проходить Василь Ракул. У 2019 році він збанкрутував підприємство Міноборони – Одеський завод будівельних матеріалів. При цьому він незаконно взяв кредит у розмірі 20 мільйонів гривень під заставу основних фондів заводу. Гроші надала компанія ТОВ "СК "Інтехбуд", оформлена на мешканку "ЛНР" Галину Кучеринову. Потім вивів гроші і майно підприємства через дві фірми: ТОВ "ВІНТЕР Ленд" і ТОВ "Ренус Трейд".

Компанії зареєстровані на Сергія Кисіля та Ігоря Гаркавченка. Згідно з документами, вони також проживають в "ЛНР". Обидві фірми зараз знаходяться в процесі ліквідації.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження стосовно голови ліквідаційної комісії Василя Ракула. Одне – про зловживання владою і службовим становищем. Воно стосується незаконного кредиту і розтрати грошей на закупівлях. Друге – про присвоєння майна Міноборони.