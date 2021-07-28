Чиновник Минобороны не явился на заседание и причина его неявки неизвестна. Бывший НАБУ-шник предоставил суду справку о болезни. Слушания дела перенесли на 30 июля и 2 августа.

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О каком деле речь

Глава Южного управления капстроительства Минобороны Василий Ракул и бывший детектив НАБУ Роман Ковтун пытались получить взятку от застройщика в размере 1 миллион долларов США. За это они обещали строительной компании положительно решить вопрос на конкурсе по строительству жилья для военнослужащих в Одессе.

Сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции и Офиса генпрокурора во время обысков у подозреваемых изъяли документы, в которых заранее был определен победитель. Задержанным инкриминируют подготовку к совершению мошенничества в особо крупных размерах.

Обоим фигурантам было сообщено о подозрении по части 1 статьи 14 и части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Предусмотренное наказание – лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Дело о банкротстве

Это не первое уголовное производство, по которому проходит Василий Ракул. В 2019 году он обанкротил предприятие Минобороны – Одесский завод строительных материалов. При этом он незаконно взял кредит в размере 20 миллионов гривен под залог основных фондов завода. Деньги предоставила компания ООО "СК "Интехбуд", оформленная на жительницу "ЛНР" Галину Кучеринову. Затем вывел деньги и имущество предприятия через две фирмы: ООО "Винтер Ленд" и ООО "Ренус Трейд".

Компании зарегистрированы на Сергея Кисиля и Игоря Гаркавченко. Согласно документам, они также проживают в "ЛНР". Обе фирмы сейчас находятся в процессе ликвидации.

Правоохранители открыли два уголовных производства в отношении главы ликвидационной комиссии Василия Ракула. Одно – о злоупотреблении властью и служебным положением. Оно касается незаконного кредита и растраты денег на закупках. Второе – о присвоении имущества Минобороны.