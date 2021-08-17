Правоохоронці встановили, що підозрювані це зробили, щоб збільшити посівну площу. Це сталося у 2021 році, ймовірно, під час посівного періоду навесні.

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Культивували кургани у двох районах

Чоловіки пояснили, що хотіли збільшення посівну територію та об’єми врожаю. Тому вони здійснили культивацію кількох земельних ділянок на території Синельниківського та Васильківського районів.

Однак аграрії не врахували, що ці землі розташовані на об’єктах культурної спадщини. Тому тепер їм загрожує кримінальна відповідальність.

Як їх можуть покарати

Чоловіків судитимуть за статтею про самовільне зайняття земельних ділянок в охоронних зонах. Максимальне покарання за нею – від 2 до 4 років в’язниці.

Що таке курган Високий земляний або кам'яний насип над стародавнім похованням. У таких могилах хоронили десятки різних прадавніх народів.



В Україні найбільше поховань такого типу належать кіммерійцям, скіфам і сарматам. Тобто періоду від 9 століття до нашої ери 3 століття нашої ери.



Дані взяті з Високий земляний або кам'яний насип над стародавнім похованням. У таких могилах хоронили десятки різних прадавніх народів.В Україні найбільше поховань такого типу належать кіммерійцям, скіфам і сарматам. Тобто періоду від 9 століття до нашої ери 3 століття нашої ери.Дані взяті з Вікіпедії

Теж про кургани на Дніпропетровщині

У цьому ж регіоні навесні 2021 року понад місяць тривали археологічні розкопки стародавнього кургану. Там виявили людські поховання, фрагменти кераміки, а також кам'яний кромлех епохи енеоліту.

Кромлех – споруди з вертикально поставленими каменями, які частково закопані. Знахідка є вкрай цінною, оскільки вона щонайменше на кілька сотень старіша за британський Стоунхендж