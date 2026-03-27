Пошкоджено важливі установки: у Генштабі розкрили деталі удару по одному з найбільших НПЗ Росії
- 26 березня було атаковано нафтопереробний завод "Кірішський" у Росії, внаслідок чого пошкоджено установки первинної переробки нафти та інші об'єкти.
- Генштаб ЗСУ підтвердив, що цей завод виробляє пальне для армії Росії.
Уночі 26 березня в Росії було атаковано нафтопереробний завод "Кірішський". Внаслідок ударів там пошкоджено низку важливих установок.
Результати ударів уточнили в Генштабі ЗСУ.
Які збитки понесли росіяни?
У Генштабі підтвердили, що внаслідок атаки Сил оборони по НПЗ під Санкт-Петербургом було пошкоджено його потужності. На одному з найбільших заводів Росії постраждали установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6.
Також, за даними військових, було уражено об'єкти з виробництва нафтових бітумів, установки гідроочищення та газофункціонування.
Важливо! У Генштабі додали, що на нафтопереробному заводі "Кірішський" росіяни виробляють широкий спектр нафтопродуктів. Зокрема, там виготовляють пальне, яке потім використовують для забезпечення потреб армії Росії.
Оборонці запевнили, що продовжують знижувати воєнно-економічний потенціал противника та можливості забезпечення окупантів.
Нещодавні удари по Росії і силах ворога на ТОТ
Також у Ленінградській області гучно було й 27 березня. Там під атакою не вперше за тиждень були нафтопаливні порти Усть-Луга і Приморськ.
Крім того, пожежа після атаки спалахнула на найбільшому в Європі хімзаводі "Апатит". Через це вибухи лунали у Волгоградській області.
Вибухи прогриміли також на окупованих територіях. ЗСУ уразили радіолокаційний комплекс "Валдай" у Криму, а також командний пункт і склади боєприпасів на Донеччині та Запоріжжі.