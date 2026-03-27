Пошкоджено важливі установки: у Генштабі розкрили деталі удару по одному з найбільших НПЗ Росії

Уночі 26 березня в Росії було атаковано нафтопереробний завод "Кірішський". Внаслідок ударів там пошкоджено низку важливих установок.

Результати ударів уточнили в Генштабі ЗСУ.

Які збитки понесли росіяни?

У Генштабі підтвердили, що внаслідок атаки Сил оборони по НПЗ під Санкт-Петербургом було пошкоджено його потужності. На одному з найбільших заводів Росії постраждали установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6.

Також, за даними військових, було уражено об'єкти з виробництва нафтових бітумів, установки гідроочищення та газофункціонування.

Важливо! У Генштабі додали, що на нафтопереробному заводі "Кірішський" росіяни виробляють широкий спектр нафтопродуктів. Зокрема, там виготовляють пальне, яке потім використовують для забезпечення потреб армії Росії.

Оборонці запевнили, що продовжують знижувати воєнно-економічний потенціал противника та можливості забезпечення окупантів.

