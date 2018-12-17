Пошта Санта-Клауса у Лапландії іде на рекорд, ельфи втомлені – але щасливі

Пошта Санти Клауса у самісінькій Лапландії іде на рекорд: лише за один день надійшло 32 тисячі листів з усього світу. А з початку роботи резиденції ельфи вже отримали понад півмільйона звернень з проханням подарунків.

Найбільше листів, що не дивно, з дитячими побажаннями надійшло з Китаю. А також із Польщі, Італії, Великої Британії та Японії. До того ж, у 2018 році вперше написав малюк із Сальвадору, що в Латинській Америці. Тож у казкових ельфів, які допомагають сортувати пошту Санти, нині кипить робота.

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Вони не лише допомагають читати листи малечі, а й розвозити подарунки. Та дехто з малюків, не дочекавшись нового року, приїхав за презентом у резиденцію разом із батьками. "Дехто" – це понад 350 тисяч відвідувачів.



Резиденція Санта-Клауса у Лапландії

Часто батьки, привозячи своїх дітей у будинок Санти, і самі не стримують сліз.

Реакція, коли люди заходять сюди – це посмішка, радість та щастя. У цьому і є вся чарівність Різдва. А у мене є ще багато таємниць, які роблять Різдво справді особливим,

– сказав Санта-Клаус.

Дійсно, для дітей це неабияка пригода, а для дорослих потрапити до помешкання самого Санта-Клауса – мрія дитинства.

Відео звернення Санти:

Хто такий Санта-Клаус? Це ім'я походить від Святого Миколая. До Америки його "привезли" переселенці-голландці, котрі на батьківщині відзначають свято "Сінтер Клаас" – Святого Миколая – 6 грудня. З часом нідерландська назва дещо спростилася і видозмінилася на Санта-Клаус, а його часове відзначення затерлося та злилося з Різдвяними святами. Мабуть, звідси походить американська традиція дарувати подарунки саме на Різдво. Сучасного Санту описав у 1823 році Клемент Кларк Мур у поемі "A Visit From Saint Nicholas", більше відомій як "Ніч перед Різдвом". Поет також запряг у сани Санта-Клауса північних оленів. Теперішній Санта-Клаус – це веселий дідусь з білою бородою та в червоному кожусі, який літає у повітрі на казкових оленях та влазить через димарі до будинків, щоб дарувати дітям і дорослим подарунки.

До слова, прообразом сучасного Санти став рекламний персонаж компанії "Coca-Cola", який надзвичайно сильно сподобався дітям своїм виглядом.