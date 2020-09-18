Напередодні Лукашенко заявив, що Білорусь посилює кордон з Україною та закриває кордон з Литвою та Польщею. Він запевнив, що у такий спосіб намагається захистити країну від ймовірного вторгнення із Заходу. Що насправді криється за такими словами – читайте далі.

Офіційний Мінськ намагається знайти ворога ззовні, який би пояснив, звідки протести. На цьому в прямому ефірі 24 каналу наголосила журналістка Вольга Биковська.

Зверніть увагу Яка ситуація на кордоні України з Білоруссю після заяви Лукашенка

За її словами, влада Білорусі не може зрозуміти, що довела ситуацію до того, що протести в країні фактично стали стихійними. Вони мало організовані, не мають одного лідера, широкої координації, тим паче – координації з-за кордону.

Натомість владі простіше повідомити, що за ситуацію в країні відповідальний якийсь зовнішній ворог. Мовляв, якби його не було, Лукашенка підтримували б 80% людей. Тому вони пробують обмежувати вплив – так Биковська пояснила заяви Лукашенка про закриття кордонів.

Довідка. Попри заяви Лукашенка, кордони з Польщею та Литвою станом на 18 вересня не закрили. Проте Білорусь таки посилила охорону державного кордону з Україною.

Про ситуацію в Білорусі та підтримку Європи

Биковська запевнила, що її країна відчуває підтримку Європи. Проте не можна сказати, що за нею стоїть Європарламент, адже центр білоруських протестів – в Білорусі. І на яку б підтримку не розраховували громадяни, все одно вся політика визначається всередині країни.

"Дякую тим країнам, які ухвалили резолюції на підтримку Білорусі, але поки що це всього лише символічний жест. Він напряму, на жаль, чи на щастя, ніяк не впливає на вирішення внутрішньополітичної кризи", – пояснила вона.

В нас немає підстав для великого розчарування, але нам ще працювати і працювати. Зрозуміло, що легко не буде. Адже мирними акціями протесту важко дійти до швидкої перемоги,

– зазначила журналістка.

Й додала: саме тому білорусам потрібно готуватися до того, що доведеться прикласти багато зусиль, аби ситуація змінилася. Биковська сподівається, що люди знайдуть в собі сили та продовжуватимуть боротьбу.

Також журналістка пояснила, що має статися, аби світ зайняв рішучішу позицію щодо ситуації в Білорусі. На її думку, немає інших варіантів, окрім як жорсткішої поведінки Лукашенка та ескалації конфлікту. Проте, звісно, цього б не хотілося.

"Ми зараз у патовій ситуації. Коли хотілось би більшої підтримки, але вона завжди обумовлена погіршенням ситуації всередині країни. Хотілось би, щоб погіршення не було, і щоб підтримка була більша. Мабуть, так в житті реальному не може бути", – прокоментувала вона.

Білоруська журналістка про протести в Білорусі: відео 24 каналу