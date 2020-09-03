Вища рада правосуддя відмовилась відсторонити від посад суддів, розслідування проти яких веде Антикорупційне бюро. Мовиться, зокрема, про одіозного голову суду Павла Вовка. Активісти зібралися на акцію протесту під Офісом Президента. Вони вимагають, аби Володимир Зеленський відреагував на скандал з суддями ОАСК.

Як повідомляє 24 канал, під президентськими вікнами активісти, одягнені в маски вовків, вийшли на протест під назвою "Та послухай ти вже ті плівки". Вони також влаштували перформанс і обмотували людину з маскою президента в плівки.

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Цим вони хотіли показати, що президент ігнорує один з найгучніших скандалів в судовій системі України. Плівки, які принесли активісти символізують саме ті записи, які оприлюднило НАБУ, і які свідчать про корупцію та спробу захопити владу.

Активісти вимагають, аби президент перестав робити вигляд, що навколо одіозного ОАСК не відбувається нічого.



Активісти вимагають, аби президент відреагував на скандал з суддями ОАСК / Фото Олег Климчук для 24 каналу

Чому саме президент має нести відповідальність

Як зауважила активістка Автомайдану Катерина Бутко президент несе персональну відповідальність за те, що робить Вища рада правосуддя. Оскільки делеговані ним члени ВРП, як й інші представники, одноголосно голосували за те, що Вовка не можна відсторонювати від посади.

Також активістка пригадала, що минув рік, як президент обіцяв розібратися щодо теми плівок та питання ОАСК. Однак і досі цей найгучніший скандал у судовій системі залишається поза його увагою.

Судді ОАСК, фактично, на цих плівках обговорюють захоплення влади, керування державними органами, розповідають про те, що їм належить як і ОАСК, так і Конституційний суд. Тобто, фактично, керують обома судами,

– розповіла вона.

За її словами, президент є єдиною персоною, який може ліквідувати ОАСК. Саме цього насамперед вимагають активісти.



Перформанс під Офісом Президента / Фото Олег Климчук для 24 каналу

Вона також наголосила, що очищення ВРП є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. І додала, що зараз у президента розроблений новий законопроєкт щодо судової реформи, де поза увагою залишається очищення цього державного органу.

"Відтак це є порушенням наших міжнародних зобов'язань", – зазначила активістка Катерина Бутко.

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