Стало відоме ім'я одного з головних кандидатів на роль посла України в США

Рустем Умєров може стати наступним послом України в США. З липня 2025 року він працює секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Проте остаточне рішення щодо нової посади Умєрова ще не ухвалене. Про це повідомляють джерела 24 Каналу.

Що відомо про можливе призначення?

За даними ЗМІ незабаром Ольга Стефанішина, призначена у липні 2025 року, залишить посаду посла в Сполучених Штатах. Українська влада шукає їй наступника.

Одним з фаворитів на цю роль є Рустем Умєров. В ОП пояснюють, що його кандидатуру розглядаються через досвід міжнародних переговорів і роботи над оборонними домовленостями.

"Drone Deal і перемовини – це відповідає обов'язкам нової посади. Думаю, так – цілком можливо. Але поки рішення не ухвалено",

– розповіли в Офісі президента.

Що відомо про зміни у владі?

У неділю, 12 липня, стало відомо, що Ольга Стефанішина йде з посади посла України у США. Вона хоче завершити дипломатичну службу за власним бажанням.

У вівторок, 14 липня, у відставку була відправлена Юлія Свириденко. ЗМІ повідомляли, що президент України пропонував колишній прем'єр-міністерці посаду посла в США. Проте вона відмовилась від призначення.

Згодом, 17 липня Зеленський зустрівся з колишнім міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Президент запропонував йому стати секретарем РНБО. Саме цю посаду наразі обіймає Рустем Умєров.