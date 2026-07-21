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24 Канал Новини України Стало відоме ім'я одного з головних кандидатів на роль посла України в США
21 липня, 17:23
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Стало відоме ім'я одного з головних кандидатів на роль посла України в США

Данило Жоров

Рустем Умєров може стати наступним послом України в США. З липня 2025 року він працює секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Проте остаточне рішення щодо нової посади Умєрова ще не ухвалене. Про це повідомляють джерела 24 Каналу

Що відомо про можливе призначення?

За даними ЗМІ незабаром Ольга Стефанішина, призначена у липні 2025 року, залишить посаду посла в Сполучених Штатах. Українська влада шукає їй наступника. 

Одним з фаворитів на цю роль є Рустем Умєров. В ОП пояснюють, що його кандидатуру розглядаються через досвід міжнародних переговорів і роботи над оборонними домовленостями. 

"Drone Deal і перемовини – це відповідає обов'язкам нової посади. Думаю, так – цілком можливо. Але поки рішення не ухвалено", 
– розповіли в Офісі президента. 

Що відомо про зміни у владі?

У неділю, 12 липня, стало відомо, що Ольга Стефанішина йде з посади посла України у США. Вона хоче завершити дипломатичну службу за власним бажанням. 

У вівторок, 14 липня, у відставку була відправлена Юлія Свириденко. ЗМІ повідомляли, що президент України пропонував колишній прем'єр-міністерці посаду посла в США. Проте вона відмовилась від призначення. 

Згодом, 17 липня Зеленський зустрівся з колишнім міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Президент запропонував йому стати секретарем РНБО. Саме цю посаду наразі обіймає Рустем Умєров. 

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