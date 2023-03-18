Всесвітньому дню переробки посольство США опублікувало тематичне зображення. Таким чином дипломати порівняли російську армію з відходами.

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День переробки й російська армія

У цей день посольство США в Україні закликало всіх замислитися над тим, що кожен із нас зможе зробити для зменшення кількості відходів та повторного використання тих чи інших предметів. До допису дипломати прикріпили постер, на якому зображений український трактор, який тягне російський танк – легендарний епізод перших днів повномасштабної війни.

Відзначаючи Всесвітній день вторинної переробки, замислимося над тим, що ми можемо зробити для зменшення кількості відходів, повторного використання предметів та відновлення здоров'я нашої планети,

– йдеться в повідомленні.



Креативний постер американського посольства / Фото посольства США в Україні

Довідка. Всесвітній день вторинної переробки запроваджений у 2018 році з метою підвищення поінформованості не лише про важливість утилізації, а й про те, наскільки цінними є насправді відходи як ресурс. Мова йде про те, що уряди повинні розглядати відходи як вторинну сировину, а не сміття.

Російська пропаганда – жах

Посольство США в Україні полюбляє тролінг росіян і займалося цим до повномасштабного російського вторгнення, коли країна-терорист вела проти нас війну на Донбасі. Наприклад, у жовтні 2021 року до Геловіну на сторінці посольства з'явився креативний ролик.

У відео показують типовий ранок працівників посольства: люди приходять на роботу, п'ють каву, спілкуються з колегами. Щоправда, кожен з них одягнений у тематичні костюми. Головний герой відео – чоловік у костюмі орла.

Він заходить у будівлю посольства, вітається зі своїми колегами у костюмах відьми та космонавта. Бере каву у милої пані з ножем "у голові". Далі йде у кабінет чоловіка, який одягнувся у костюм моторошного чудовиська. "Орел" передає йому звіт про російську дезінформацію. У відповідь на це чудовисько каже "О, жахіття!".