03:42
17 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Космічна експансія
Вєсті Кремля
21:15, 16 грудня
Вєсті.UA.Жир.
Вєсті.UA
19:54, 16 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. ЛАЗ: автобус-рекордсмен
Згадати все
23:53, 14 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Постпреда Росії при ООН аж "ціпати почало" через виступ Клімкіна

19:03, 16 грудня 5413 Читать новость на русском
Василь Небензя.
Василь Небензя. / Фото з відкритих джерел

Глава МЗС України Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН звинуватив Росію в порушенні Будапештського меморандуму, чим мало не до істерики довів Постпреда Росії при ООН Василя Небензю.

Про це повідомляє представництво України в ООН.

Клімкін нагадав, що 23 роки тому Україна добровільно відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки – три ядерні держави взяли на себе зобов'язання "поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України".

Читайте також: Клімкін сказав, що може змусити Путіна піти з Донбасу вже у лютому

"Моя країна була "винагороджена" порушенням її кордонів у відвертому прояві нехтування нормами і принципами міжнародного права, Статуту Організації Об'єднаних Націй, Гельсінською заключним актом і низкою угод, в тому числі Будапештським меморандумом", – заявив Клімкін.

За словами постійного представника України при ООН Володимира Єльченка, при згадці про Будапештський меморандум у "російського представника аж ціпати почало".

"Як тільки він згадав у виступі в Раді Безпеки Будапештський меморандум, російського представника аж ціпати почало. Їм цей Меморандум як чорту ладан", – повідомив Єльченко.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Павло Клімкін ООН
Джерело: 24 Канал
Новини за 16 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 16 грудня: Саакашвілі готовий помиритись з Порошенком, смерть мільярдера
16 грудня, 22:10 Головні новини 16 грудня: Саакашвілі готовий помиритись з Порошенком, смерть мільярдера
2467
Нові
16 грудня, 22:01 Нові "групи смерті": "Червона сова" прилетіла вбивати дітей
Ольга Бродська 1701
Чем хуже будет России, тем хуже будет и нам, – экс-премьер Украины о санкциях Запада
16 грудня, 20:15 Чем хуже будет России, тем хуже будет и нам, – экс-премьер Украины о санкциях Запада
Наталя Ромашова 3315
Казус Ложкіна: з'явився шанс розплутати павутину зловживань владою нинішнім главою держави
16 грудня, 20:00 Казус Ложкіна: з'явився шанс розплутати павутину зловживань владою нинішнім главою держави
Сергій Лещенко 2524
16 грудня, 19:02 "Добровільно-примусове" об'єднання територіальних громад
Юрій Одарченко 1788
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Миротворча місія ООН має бути забезпечена бойовою авіацією та розвідкою, – Єльченко
 6 жовтня , 13:01
Омелян показав зруйнований Донбас та анонсував "потужне відновлення інфраструктури"
 17 серпня , 13:34
Постійно хочете робити селфі? – в Індії дали назву цій залежності
 сьогодні , 07:41
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук