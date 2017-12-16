Постпреда Росії при ООН аж "ціпати почало" через виступ Клімкіна

Глава МЗС України Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН звинуватив Росію в порушенні Будапештського меморандуму, чим мало не до істерики довів Постпреда Росії при ООН Василя Небензю.

Про це повідомляє представництво України в ООН.

Клімкін нагадав, що 23 роки тому Україна добровільно відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки – три ядерні держави взяли на себе зобов'язання "поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України".

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"Моя країна була "винагороджена" порушенням її кордонів у відвертому прояві нехтування нормами і принципами міжнародного права, Статуту Організації Об'єднаних Націй, Гельсінською заключним актом і низкою угод, в тому числі Будапештським меморандумом", – заявив Клімкін.

За словами постійного представника України при ООН Володимира Єльченка, при згадці про Будапештський меморандум у "російського представника аж ціпати почало".

"Як тільки він згадав у виступі в Раді Безпеки Будапештський меморандум, російського представника аж ціпати почало. Їм цей Меморандум як чорту ладан", – повідомив Єльченко.