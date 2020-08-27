Постраждалим у пожежах на Луганщині виділили майже 2,3 мільйона гривень
Уряд виділив постраждалим внаслідок пожеж у Луганській області майже 2,28 мільйона гривень. Гроші витратять на одноразову грошову допомогу.
Відповідне рішення під час засідання ухвалив Кабінет Міністрів, повідомив у телеграмі нардеп Олексій Гончаренко.
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Кабмін виділив допомогу людям, які отримали тяжкі травми та травми легкої тяжкості під час масштабних руйнівних пожеж у липні,
– зазначив депутат.
Гроші скерують для надання одноразової грошової допомоги.
Нагадаємо, у кінці липня стало відомо, що масштабні пожежі в Луганській області завдали лісництву збитків на понад 1 мільярд гривень.
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Пожежі на Луганщині: що треба знати
- Лісові пожежі в Луганській області спалахнули 6 липня. Через це з прилеглих до лісу територій довелося евакуювати місцевих жителів.
- Внаслідок пожеж загинули 5 людей. Також в лікарню потрапили потерпілі внаслідок ДТП в зоні вогню. Через задимлення відбулося лобове зіткнення двох автомобілів. Автівки згоріли вщент.
- Щодо причин займання, то в Офісі генпрокурора мають 4 версії: умисний підпал, зокрема, з метою диверсії, теракту або приховування незаконних порубок лісу; необережне поводження з вогнем, загоряння внаслідок підриву боєприпасів, самозагоряння лісу.