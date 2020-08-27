Уряд виділив постраждалим внаслідок пожеж у Луганській області майже 2,28 мільйона гривень. Гроші витратять на одноразову грошову допомогу.

Відповідне рішення під час засідання ухвалив Кабінет Міністрів, повідомив у телеграмі нардеп Олексій Гончаренко.

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Кабмін виділив допомогу людям, які отримали тяжкі травми та травми легкої тяжкості під час масштабних руйнівних пожеж у липні,

– зазначив депутат.

Гроші скерують для надання одноразової грошової допомоги.

Нагадаємо, у кінці липня стало відомо, що масштабні пожежі в Луганській області завдали лісництву збитків на понад 1 мільярд гривень.

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