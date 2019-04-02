Потенційні кандидати на посаду керівника митниці: чому конкурс називають фейковим

Триває реформа Державної фіскальної служби, яку в народі називають фіскальним монстром. Нарешті її розділять на податкову та митну службу. Для роботи нової митної служби потрібен гідний керівник, бо інакше орган не почне працювати, а відбудеться тільки зміна вивіски.

Ходять наполегливі чутки, що керівника Державної митної служби вже призначено у владних кабінетах. А майбутній конкурс тільки гарна обгортка до гіркої цукерки. Влада хоче на п'ять років зберегти контроль над митницею через посаду голови митної служби.

Читайте також: Як митники заробляють на чесних підприємцях: нова схема

Митниця забезпечує 40% надходжень від всіх доходів та є ласим шматком для можновладців. За оцінками експертів, перекриття схем на митниці дасть додаткових чотири мільярдів доларів на рік. Зараз ці мільярди йдуть комусь в кишеню та наповнюють партійні каси.

Грошові потоки від контрабандних схем проходять через руки митників і доходять аж на верхівки керівництва держави. Це шалені гроші з якими влада не хоче розлучатися. Ті, хто сьогодні керують державою, намагаються залишити за собою контроль над митницею. Владі потрібен свій виконавець, який і далі буде гвинтиком в налагодженій системі, балансуватиме між різними політичними силами та їх приватними інтересами.

Структура, яка наповнює державний бюджет на 40%, буде під керівництвом людини із зарплатою 24 тисячі гривень. Важко повірити, що при такій зарплатні новий керівник не матиме інших доходів. Така мотивація ділить кандидатів на дві категорії: корупціонерів та ідеалістів. Гідні кандидати навряд чи будуть ризикувати, і подаватимуться на посаду без гарантій незалежності.

Найчастіше згадують таких потенційних керівників митниці

Анатолій Макаренко відмовився від участі в конкурсі на посаду голови Митної служби та назвав цей конкурс фейковим з двох причин.

По-перше, будь-який кандидат, окрім заздалегідь визначеного переможця, буде просто декорацією. По-друге, зараз митницею керують кримінальні авторитети та силовики.



Анатолій Макаренко

Мирослав Продан – колишній в.о. голови ДФС, близький до оточення Володимира Гройсмана. Неодноразово казав, що хотів взяти участь в конкурсі на посаду голови однієї з нових структур після реформи. Незважаючи на розслідування про мільйонні маєтки, Продан не виключає своєї участі у конкурсі посаду голови ДМСУ.



Мирослав Продан

Сергій Тупальський – в.о. начальника Одеської митниці, а до того – в.о. начальника Київської міської митниці. Про свою участь у конкурсі ніколи нічого не казав, але багато хто бачить його у кріслі голови ДМСУ.



Сергій Тупальський

Костянтин Лікарчук – був у цьому кріслі у 2015 році. Наразі веде юридичну практику та критикує роботу ДФС. Потенційно міг би очолити митний орган, але ймовірність, що він братиме участь у конкурсі на посаду з посадовим окладом у 24 тисячі гривень, невелика.



Костянтин Лікарчук

Ігор Піковський – начальник Енергетичної митниці ДФС. Про участь у конкурсі ніколи нічого не казав, але може бути компромісною фігурою.



Ігор Піковський

Очільник нової митноі служби за 24 тисячі гривень на місяць має боротись зі схемами на сотні мільярдів гривень. Не зможе залежний від політиків орган провести нормальний чесний конкурс. Як і не може при нинішній владі на цю посаду піти незалежна від влади людина.

Маємо контролювати проведення конкурсу. Обов'язково потрібно долучити громадськість. Без суспільного контролю взагалі жодних призначень не можна проводити, а тим паче на таку важливу посаду.

Потрібно взяти за приклад конкурс на керівні посади в НАБУ. Включити до конкурсу письмові тести, щоб перевірити професійні знання фахівці митної справи.

Читайте також: Економічні злочини: скільки мільярдів Україна втратила через корупцію

Бізнес, який платить податки, наповнює бюджет, потерпає від нечесної конкуренції, від затримок в оформленні, які влаштовують, щоб схилити до хабара, від завищення митної вартості. Тому ретельно потрібно за проведенням конкурсу. Не можна ще й цю реформу провалити.