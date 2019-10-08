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      Потрібне реальне зменшення викидів на Нікопольському заводі, а не написане у звітах, – Тимочко

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      Завод феросплавів
      Завод феросплавів / 5.ua

      Левова частка атмосферних викидів "Нікопольського заводу феросплавів" – оксид вуглецю – 19 тисяч тонн у 2012 році.

      З критикою інвестиційної програми Нікопольського феросплавного заводу виступили українські екологи, йдеться у проєкті "Особливий погляд" на 5 каналі.

      У ній, наводиться звітність менеджменту підприємства щодо інвестицій у природоохоронні заходи. Зокрема йшлося про капіталовкладення, сплановані на 2019 рік у 122 мільйони гривень.

      Людям, які дихають отруйним повітрям, байдуже скільки записано на папері витрачених грошей, якщо не зменшується викид отруйних речовин люди на це не реагують,
      – заявила Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги.

      Левова частка атмосферних викидів "Нікопольського заводу феросплавів" – оксид вуглецю – 19 тисяч тонн у 2012 році. Крім того це речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, оксиди азоту та сірки. Пріоритетними в забрудненні атмосфери Нікополя також є фтор та його сполуки, формальдегід, сполуки важких металів, хлор та його сполуки, бензапірен, які при значно менших об’ємах викидів зумовлюють негативний вплив на здоров’я людини.

      "Окрім традиційних викидів характерних для кожного виробництва металу сірчастого ангіндриду, фінолів, токсинів і чадного газу, найгіршими є викиди не регламентовані українськими стандартами: це тверді частки, мікрочастки які потрапляють в атмосферне повітря. При диханні вони не виводяться з організму, а осідають на слизових і там залишаються продовжуючи отруювати організм людини, – додала еколог.

      Активи нікопольського феросплавного контролюються структурами підпорядкованими Ігорю Коломойському, йдеться у проєкті. Його виробничі потужності дозволяють виробляти більше мільйона тонн на рік феросплавів і близько двох з половиною мільйонів тонн марганцевого агломерату та іншої продукції. У 2012 році через його виробництво у повітря потрапила 21 тисяча тонн забруднюючих речовин, тоді як інше металургійне підприємство – "Інтерпайп Нікотьюб" – дало лише 500 тонн викидів.

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      Теги: Новини України Екологія Ігор Коломойський Нікополь
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