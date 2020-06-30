Потужна негода вдарила по Одещині в останній день червня. Так, у самому місті випав сильний дощ, який підтопив вулиці та заблокував дороги. А ось в Саратському районі Одеської області місцеві жителі стали очевидцями смерчу.

Фото та відео негоди люди оприлюднюють у соцмережах. Водночас, видання "Думська" інформує про те, що потужна злива зупинила декілька десятків одеських трамваїв.

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Злива в Одесі

Річ у тім, що на Колонтаївській вулиці на проїжджу частину впало дерево. Це призвело до зупинки руху трамвайного маршруту №5. Крім того, підтоплення на Балківській вулиці і Хаджибейській дорозі заблокували роботу трамвайних маршрутів №15, 20, 22. Окрім того, на лінії "очеретяного трамвая" працює автобус.



Злива підтопила Одесу / Фото "Лоція"

Злива в Одесі: відео

Потужна злива в Одесі: відео

Одесу підтопило: відео

Інтенсивність зливи у районах Одеси була різною: десь обійшлося лише сильним дощем, десь випав град, а подекуди сильно гриміло.

Також на озеро перетворилася Митна площа в Одесі, підтопило і вулицю Приморську.



Одесу накрила потужна злива / Фото Odessa online

Самісінький центр Одеси теж постраждав від негоди: там затопило проїжджі частини дороги.



Інтенсивність опадів відрізнялася у різних районах міста / Фото Odessa online

Негода в Одесі: відео

Злива в Одесі 30 червня: відео

А ось так вирішили розважитись одесити на вулиці Приморській: відео

Злива і її наслідки в Одесі / Фото "Думська" Смерч на Одещині

Тим часом у Саратському районі Одещини помітили смерч. Так, інцидент стався в районі села Кулевча.

Смерч вдалося зняти місцевому мешканцю.

Смерч на Одещині: дивіться відео

Смерч пронісся біля села Кулевча: карта