Потужна ракета, що мало не спровокувала ядерну війну

Наприкінці 50-х років КБ "Південне" на чолі з Михайлом Янгелем взялося розробляти унікальну ракету. Тоді вперше запропонували модель, яка могла довго зберігатись уже із заправленим паливом. Радіус дії становив до двох тисяч кілометрів.

Холодна війна

Станом на 1962 рік Холодна війна була в самому розпалі. Американці розмістили на території Туреччини та Італії близько ста ракет середньої дальності "Юпітер". Їхні ядерні боєголовки могли досягнути Радянського Союзу за лічені 5-10 хвилин. Кремль шукав спосіб вирівняти сили.

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Оскільки американцям не вдалося скинути режим Фіделя Кастро, лідер острова Свободи вирішив заручитися підтримкою Кремля. Хрущову така дружба була дуже вигідна, адже між радянськими військами і узбережжям Флориди було якихось 130 кілометрів.



Фідель Кастро

Таємне направлення ракет на Кубу

Уже в липні під виглядом знаряддя для сільськогосподарських робіт радянські кораблі почали доставляти на острів ракети, ракетні установки та паливо. А, крім того, ще й 40 тисяч військових, які за легендою були аграрними експертами. 22-метрові ракети планували заховати під пальмами, і вже на місці зрозуміли, що ідея абсурдна – тож залишили просто неба.



Доставлення радянських ракет на Кубу

Після фіаско в затоці Свиней американські літаки-розвідники U-2 регулярно фотографували Кубу з висоти 20 тисяч метрів. Кожне фото аналізували спеціалісти геопросторової розвідки. 14 жовтня їхню увагу привернули ці підозрілі циліндри.

Що відомо про битву в затоці Свиней? Це одна з найпровальніших операцій у військовій історії США. Кампанія по зміні режиму на Кубі обернулася провалом для Вашингтона і перемогою для молодого уряду Фіделя Кастро.



Фото з літака-розвідника США

За два дні на столі у президента Кеннеді – був уже десяток фотографій і висновок ЦРУ – Радянський союз розгорнув дев'ять ракетних баз – шість для Р-12 і три для потужнішої Р-14. Саме 16 жовтня – вважають початком Карибської кризи, яка розтягнулась на 13 напружених днів.

Оголошення морської блокади Куби

Кеннеді скликав виконавчий комітет, який пропонував кілька варіантів дій: від авіанальотів та захоплення Куби і до секретних переговорів з Кастро.



Джон Кеннеді

Кеннеді вирішує грати відкрито і 22 жовтня у телевізійному зверненні доповідає американцям про ядерну загрозу та оголошує морську блокаду – жодне судно не може підійти до берегів Куби, аби Радянський Союз не зміг розмістити ще більше ракет. Газети вибухнули заголовками, люди кинулися скуповувати продукти.

Завершення Карибської кризи

24 жовтня радянські кораблі почали наближатись до лінії блокади. Ніхто не знав, як вони вчинять. Якщо перейдуть лінію карантину – це війна. Втім, кораблі зупинились.

За два дні Хрущов надіслав Кеннеді повідомлення: "Ми заберемо ракети, якщо ви пообіцяєте не захоплювати Кубу". А наступного дня додав ще одну умову – приберіть свої ракети з Італії та Туреччини. Штати погодились і 28 жовтня Карибська криза офіційно завершилась.

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Чи поклало це край Холодній війні? Ні, але принаймні дві супердержави встановили пряму гарячу лінію, аби полегшити спілкування.

Чи поклало це край ядерній гонці озброєння? Теж ні. Американці взяли на озброєння балістичну ракету «Поларіс» призначену для розміщення на атомних підводних човнах. А Михайло Янгель почав розробляти у Дніпропетровську ракету Р-36, дальністю дії 15 тисяч кілометрів, тобто атакувати Штати Кремль міг зі своєї території.