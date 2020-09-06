У перші роки військової агресії Росії на сході України відбувся неабиякий спалах розробки вітчизняних бронемашин з колісною формулою 4x4. Детальніше про досвід експлуатації на Донбасі з 2014 року нових броньованих автомобілів – читайте у програмі.

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З 2014 року через кризу Кременчуцький автозбиральний завод зупинив виробництво. Щоб зберегти колектив було задумано створити бронеавтомобіль “Барс-6”. Вперше його показали на полігоні Нацгвардії, після чого машина пережила 4 еволюції.

Від початку війни КрАСЗ розробляв захищений чотириколісник більшого класу. Першу версію "Барс-8" на шасі Dodge Ram реалізували на початку 2015 року. У квітні восьмитонник продемонстрували нацгвардійцям, а в жовтні – на виставці "Зброя та безпека".

Агресія Росії змусила звернутися до розробки бронемашин навіть підприємство суднобудівного сегмента. У 2015 році столичний завод "Кузня на Рибальському" під час виставки "Зброя та безпека" представив свій захищений повнопровідник з некласичним розташуванням бічних дверей.

Довоєнна розробка "Дозор-Б" на момент початку АТО була готова, і після певних вдосконалень мала б сотнями надходити військам. Але після отримання близько 50 зауважень, їх надто довго усували на бронетанкових заводах Харкова та Львова.

Першим новим бронеавтомобілем, що став жертвою збройного протистояння на сході України є Kraz Coguar на базі Toyota Land Cruiser 79. Це зразок, що був допрацьований АвтоКрАЗом для українських реалій за 3 місяці і вироблявся за ліцензією канадсько-еміратської компанії Streit Group.

Спеціалізована броньована машина "Краз Кобра" – більш збита, ніж Kraz Coguar та їздить виключно на солярі. Найімовірніше "Кобру" 20 січня 2015 року в районі Маріуполя підбили бойовики. Машина перевернулась, але ніхто з екіпажу серйозно не постраждав.

Kraz Spartan став одним з перших броньовиків, що поїхав на допомогу воїнам АТО. Спочатку близько 20 одиниць надійшло до Національної гвардії, а кілька з них для полку "Азов" обладнали безлюдним бойовим модулем "Сармат" для знищення бронетехніки.

Слідом за арабсько-еміратсько-українськими панцерниками, на Схід почав їздити спеціалізований броньований автомобіль "Козак-2" від компанії "Практика". На озброєння Нацгвардії машина з шасі Iveco Eurocargo прийнята 4 роки тому.

На початку квітня стало відомо, що модернізована версія броньовика "Козак-2М" прийнята на озброєння. Проте машина ще не експлуатувалась на Донбасі. Вона досі не виробляється серійно та не закуповується силовиками.

У грудні 2015 року керівництву МВС України представили бронеавтомобіль "Варта" від нового на ринку виробника "Українська бронетехніка". До МАЗівського шасі та Ярославського двигуна були претензії з технічних та патріотичних міркувань. Все ж машину почали постачати до Нацгвардії, зокрема полку "Азов", та спецпідрозділу поліції "КОРД".

"Українська бронетехніка" вперше продемонструвала спеціалізовану броньовану машину "Новатор" на виставці "Зброя та безпека" у 2017 році. В кінці року в дії "Новатора" на посиленому шасі Ford F-550 побачили нацгвардійці.