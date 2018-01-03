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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Потужний шторм накрив частину Європи: видовищні фото стихії

17:58, сьогодні 2049 Читать новость на русском

Узбережжя частини Франції та частини Великобританії накрив потужний шторм "Елеанор".

Місцеві синоптики застерігають, що стихію супроводжуватимуть потужні дощі та сильний вітер.

Водночас рятувальники попереджають, що шторм "небезпечний для життя" через "літаючі" предмети, уламки та високі хвилі.

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Як повідомляє Euronews, ураган прямує на південний схід Франції, у бік Альп та Корсики.

У понад 50 французьких департаментах оголошено високий рівень небезпеки.

Першими постраждали північно-західні регіони Бретань та Манш. Пориви вітру тут сягали навіть 120 кілометрів за годину.

Негода наробила біди й у Британії. У Лондоні сильний вітер зірвав дахи з кількох будинків і понівечив автівки.

Теги: Франція Великобританія Стихійні лиха Шторм у Європі Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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