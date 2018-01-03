Потужний шторм накрив частину Європи: видовищні фото стихії

Узбережжя частини Франції та частини Великобританії накрив потужний шторм "Елеанор".

Місцеві синоптики застерігають, що стихію супроводжуватимуть потужні дощі та сильний вітер.

Водночас рятувальники попереджають, що шторм "небезпечний для життя" через "літаючі" предмети, уламки та високі хвилі.

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Як повідомляє Euronews, ураган прямує на південний схід Франції, у бік Альп та Корсики.

У понад 50 французьких департаментах оголошено високий рівень небезпеки.

Першими постраждали північно-західні регіони Бретань та Манш. Пориви вітру тут сягали навіть 120 кілометрів за годину.

Негода наробила біди й у Британії. У Лондоні сильний вітер зірвав дахи з кількох будинків і понівечив автівки.