Потужний снігопад та торнадо у США, є жертви: шокуючі фото та відео
У Сполучених Штатах Америки вирує негода. На півдні країни пронісся потужний торнадо, а на центральному заході випало 15 сантиметрів снігу.
Торнадо у супроводі дощів пронісся Техасом та забрав життя щонайменше восьми людей.
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Ураган вдарив з рекордною швидкістю у понад 250 кілометрів на годину.
Стихія зруйнувала з півсотні будинків. Від електрики відімкнено 90 тисяч будинків у штатах Техас, Міссісіпі, Луїзіана, Арканзас і Джорджія.
Дивіться фото наслідків торнадо у США:
В іншій частині США, а саме у Чикаго, випав сніг. За добу його насипало майже 15 сантиметрів. Безліч будинків залишилися без світла.
Дивіться фото неочікуваного снігопаду у Чикаго:
В аеропорті Чикаго вже скасували тисячу авіарейсів.
У Сполучених Штатах Америки вирує негода: дивіться відео