Потужний снігопад та торнадо у США, є жертви: шокуючі фото та відео

У Сполучених Штатах Америки вирує негода. На півдні країни пронісся потужний торнадо, а на центральному заході випало 15 сантиметрів снігу.

Торнадо у супроводі дощів пронісся Техасом та забрав життя щонайменше восьми людей.

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Ураган вдарив з рекордною швидкістю у понад 250 кілометрів на годину.

Wow! Devestating Damage coming from Alto, TX. (Credit to my friend nukenado for being in Alto and taking the pictures). pic.twitter.com/D1EE23YV7S — Norman Smith (@Norman_Wx) 14 квітня 2019 р.

Стихія зруйнувала з півсотні будинків. Від електрики відімкнено 90 тисяч будинків у штатах Техас, Міссісіпі, Луїзіана, Арканзас і Джорджія.

SCARY VIDEO!

An eerie sight as this family drove away from a #tornado near the town of Hearne, Texas!



Powerful thunderstorms produced damaging tornadoes in #Texas on Saturday. #TXwx pic.twitter.com/UYUAJokAGb — WeatherNation (@WeatherNation) 14 квітня 2019 р.

Дивіться фото наслідків торнадо у США:

В іншій частині США, а саме у Чикаго, випав сніг. За добу його насипало майже 15 сантиметрів. Безліч будинків залишилися без світла.

Дивіться фото неочікуваного снігопаду у Чикаго:

В аеропорті Чикаго вже скасували тисячу авіарейсів.

У Сполучених Штатах Америки вирує негода: дивіться відео