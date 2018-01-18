Потужний снігопад у США забрав життя щонайменше 10 людей

У Сполучених Штатах від снігового шторму загинуло щонайменше 10 людей. Стихія вирує на півдні країни.

Про це повідомляє агентство The Associated Press.

Через потужний снігопад, обледеніння та рекордно низькі температури закрили школи та держустанови. Та скасували тисячі авіарейсів. У південному регіоні паралізоване залізничне та автомобільне сполучення.

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Варто зазначити, багато людей під час шторму застрягли на дорогах.

Найбільше загиблих внаслідок негоди зареєстрували у штаті Луїзіана. Там загинуло четверо людей у ДТП. Також смертельні аварії через сніговий шторм сталися неподалік від Атланти та в Західній Вірджинії. Відомо ще про безпритульного, який на вулиці у Х'юстоні, штат Техас, замерз насмерть. А у засніженому парку біля мерії Мемфіса виявили тіло мертвої жінки.

Тим часом синоптики застерігають – стихія не вщухне найближчим часом, тож її наслідки можуть бути ще більш масштабними.