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Потужний вибух пролунав у гральному закладі на Житомирщині: імовірно, спрацювала граната

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Вибух стався в одному із лотерейних закладів Малина на Житомирщині
Вибух стався в одному із лотерейних закладів Малина на Житомирщині / ГУ НП

Уранці1 квітня в Малині Житомирської області в одному із лотерейних закладів стався вибух. Внаслідок інциденту інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

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Вибух, Малин, Житомирщина, лотерея
Вибух стався у приміщенні лотерейного закладу

За словами правоохоронців, попередньо було встановлено, що у приміщенні грального закладу невідома особа залишила у коридорі предмет, який згодом вибухнув.

Вибух, Малин, Житомирщина, лотерея
Внаслідок інциденту потерпілих немає

Підкреслюється, що у цей час в одній із кімнат перебували чотири людини, щоправда, на щастя, ніхто з них не постраждав.

За попередніми висновками вибухотехніків, у приміщенні могла спрацювати граната РГД-5.

Вибух, Малин, Житомирщина, лотерея
Імовірно, у Малині вибухнула граната

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація – "хуліганство". Тривають слідчі дії.

Додамо, що на місці працювали оперативні групи Малинського відділення поліції та Головного управління Нацполіції в Житомирській області, експерти вибухотехнічної служби ГУНП та інші підрозділи.

Теги: Новини України Новини Житомира Вибух Кримінальні новини Зброя
Джерело: 24 Канал
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