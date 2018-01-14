Потяг протаранив автомобіль на Запоріжжі: водій та пасажир чудом вижили (фото)
19:01, 14 січня 1901 Читать новость на русском
На нерегульованому залізничному переїзді поблизу містечка. Якимівка, що у Запорізькій області, у неділю, 14 січня, локомотив пасажирського потягу № 86 "Львів – Новоолексіївка" зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ-2101.
Як повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій, внаслідок ДТП водій автівки та пасажир із травмами середнього ступеню тяжкості доставлені до Якимівської ЦРЛ для проведення медичного обстеження.
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Бійці ДСНС відбуксували автомобіль із залізничних колій для забезпечення безперебійного руху потягів.
Пошкоджений внаслідок аварії автомобіль
Затримки руху залізничного транспорту не сталося.
Джерело: 24 Канал
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