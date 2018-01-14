Потяг протаранив автомобіль на Запоріжжі: водій та пасажир чудом вижили (фото)

Аварія на залізниці у Запоріжжі / ДСНС

На нерегульованому залізничному переїзді поблизу містечка. Якимівка, що у Запорізькій області, у неділю, 14 січня, локомотив пасажирського потягу № 86 "Львів – Новоолексіївка" зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ-2101.