Повернення "Приватбанку" Коломойському: Гончарук ініціював гучний законопроєкт

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону щодо функціонування банківської системи. Цей документ має врегулювати виведення з ринку неплатоспроможних банків і не дозволити повертати їх ексвласникам.

Як мовиться на сайті Верховної Ради, ініціатором законопроєкту виступив український прем'єр Олексій Гончарук. Наразі текст документу є недоступним.

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"Економічна правда" пише, що документ, зокрема, передбачає нововведення, які стосуються ситуацій, коли держава в особі Міністерства фінансів може стати власником неплатоспроможного банку. Відповідні зміни вноситимуть до закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Видання підкреслює, що багато змін було внесено до статті, за якою "Приватбанк" було виведено з ринку та держава його націоналізувала. Джерело ресурсу в Кабміні зауважило, що саме зміни до цієї статті передбачають заборону для власників неплатоспроможних банків отримувати фінансові установи назад у власність. Водночас журналісти не знайшли у внесених до статей змінах прямої заборони на повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

За даними телеграм-каналу "Темный рыцарь", який публікує інсайдерську інформацію зсередини партії "Слуга народу", вищезазначений законопроєкт Гончарука містить 3 норми, які повинні перешкодити поверненню націоналізованого "Приватбанку" Коломойському.

Мовиться про:

Розпочату процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку не може бути зупинено/припинено, зокрема у разі визнання протиправними (незаконними) та скасування індивідуальних актів Нацбанку та/або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що були підставою для її початку.

Розпочату процедуру ліквідації банку не може бути зупинено/припинено, зокрема у разі визнання протиправними (незаконними) та скасування індивідуальних актів Нацбанку та/або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що були підставою для її початку.

Загальний розмір шкоди, що може бути стягнуто з Національного банку України у разі визнання протиправним (незаконним) та скасування рішення (індивідуального акту) Нацбанку обмежується розміром реальних збитків. Такий розмір визначають із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності як розмір капіталу банку, враховуючи якість його активів за умови врахування наслідків дострокового погашення усіх зобов’язань такого банку перед кредиторами на день ухвалення відповідного рішення. Це погашення має підтвердити міжнародно визнана аудиторська фірма. Розмір шкоди, заподіяної учасникам банку, визначають пропорційно належним цим особам корпоративним правам у такому банку. Обсяг відповідальності НБУ, передбачений цією частиною, є вичерпним.

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Інші новації документу:

Переписано розділ про істотну участь в капіталі банку та його структуру власності. Все досить жорстко та перебуває під контролем НБУ. Детально прописано порядок набуття/збільшення істотної участі. Якщо збільшення/набуття істотної участі не було погоджено з НБУ, він може тимчасово позбавити такого власника використання права голосу та/або вимагати відчуження відповідних акцій банку.

Прописано зобов’язання банків дотримуватися нормативів НБУ – ліквідності, капіталу тощо.

НБУ отримує право вимагати зміни склади раду або правління банку, якщо НБУ вважає, що ці особи є неефективними. Керівники банків зобов’язуються запобігати появі конфлікту інтересів.

Банк зобов’язується визначати пов’язаних осіб до здійснення операцій з ними. НБУ під час здійснення банківського нагляду має право визначати пов’язаних осіб.

Уточнено поняття банківської таємниці: рішення про визнання банку неплатоспроможним є банківською таємницею. Прописано умови поширення інформації, що стосується банківської таємниці. Розкриття банківської таємниці Нацбанком є можливим у трьох випадках: на запит фізособи, на запит юрособи (за певних обставин), за рішенням суду.

В процесі оскарження рішення НБУ позивач має право на компенсацію заподіяних йому "реальних збитків".

Порівняльна таблиця до проєкту закону Гончарука щодо "Приватбанку": дані телеграм-каналу "Темный рыцарь"

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Чому Україна націоналізувала "Приватбанк": коротко

– Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати "Приватбанк", тоді найбільший на українському ринку банк.

– Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

– Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

– Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

– 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

– Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.