Повернення українців з Білорусі, Литви та Латвії: потяг вирушить сьогодні

Уряд України продовжує повертати громадян на Батьківщину. Призначений потяг, яким громадяни повернуться з Білорусі, Литви та Латвії, вирушить за кордон сьогодні, 21 березня, з Києва. Рейс прибуде назад 23 березня.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що повернення співвітчизників з-за кордону продовжується. Сьогодні, 21 березня, призначено спеціальний рейс "4 столиці".

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Потяг вирушить із Києва та доправить на батьківщину громадян Білорусі, Литви та Латвії, а потім поверне додому українців, які перебувають у цих країнах.

Рейс вирушить із Києва о 12:55, прибуде до Мінська 22 березня о 00:05, до Вільнюса – 22 березня о 03:48 та до Риги – 22 березня о 08:29.

У зворотному напрямку потяг вирушить 22 березня о 19:40 із Риги та зробить зупинки для посадки пасажирів у Шауляї 22 березня о 21:58, Вільнюсі 23 березня о 00:30. До Києва потяг повернеться 23 березня о 16:42.

Нагадаємо, що станом на 21 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 11 402 людини. Загальна кількість інфікованих – 275 452 людини по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 88 тисяч людей.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу