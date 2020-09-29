Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що наступні місяці перебуватме переважно у США. Він заначив, що давно хотів подивитись на Україну з відстані.

Водночас він не зазначив, чим саме буде займатися на іншому континенті, але наголосив, що буде "ділитися думками" і "повернеться сильнішим". Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Наступні місяці проведу в Північній Америці. Переважно на Вашингтонщині,

– йдеться в повідомленні.

За словами колишнього прем'єр-міністра, там буде відбуватись багато важливого, що безпосередньо впливатиме і на Україну.

"Ще один важливий фронт роботи для майбутнього країни. Іноді так загальну картину видно значно краще, бо коли знаходишся в потоці нашого щоденного політичного трешу часто емоції беруть гору", – написав Гончарук.

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