Повернуся сильнішим, – Гончарук переїхав до США
Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що наступні місяці перебуватме переважно у США. Він заначив, що давно хотів подивитись на Україну з відстані.
Водночас він не зазначив, чим саме буде займатися на іншому континенті, але наголосив, що буде "ділитися думками" і "повернеться сильнішим". Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
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Наступні місяці проведу в Північній Америці. Переважно на Вашингтонщині,
– йдеться в повідомленні.
За словами колишнього прем'єр-міністра, там буде відбуватись багато важливого, що безпосередньо впливатиме і на Україну.
"Ще один важливий фронт роботи для майбутнього країни. Іноді так загальну картину видно значно краще, бо коли знаходишся в потоці нашого щоденного політичного трешу часто емоції беруть гору", – написав Гончарук.
Коротко про Олексія Гончарука
- Олексій Гончарук – 36-річний український політик і юрист. З серпня 2019 року до 2020 року він очолював Кабінет Міністрів України. До грудня 2019 року був наймолодшим прем'єр-міністром у світі й досі залишається наймолодшим очільником українського уряду.
- На початку березня 2020 року Гончарука разом з його урядом відправили у відставку. Заяву про звільнення він подав особисто.