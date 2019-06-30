Повінь у Тулуні: причини та наслідки стихійного лиха

Паводки в Іркутській області почалися через сильні дощі. Річки почали виходити з берегів ще з 25 червня і наразі затопили кілька населених пунктів області. У місті Тулун вийшла з берегів річка Ія та прорвала дамбу. Наслідки стихійного лиха вражають: затоплено понад 887 будинків, в яких мешкає близько 1700 осіб. У місті оголосили налзвичайний стан та почали процес евакуації населення.

Ситуація в Іркутській області

Загалом у області підтоплено 3735 житлових будинків, в яких живуть майже 9 тисяч осіб. З них 2 тисячі – діти. 4700 жителів області третій день залишаються без світла. На автомобільних дорогах зруйновано понад 10 мостів. Відрізаними від зовнішнього світу виявилися 18 населених пунктів, повідомила прес-служба регіонального уряду.

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Ліквідацією наслідків повені займаються майже 600 співробітників МНС. У місті Нижньоудинське для евакуації людей залучено вертоліт (там підтоплено понад тисячу домівок, кілька домогосподарств буквально знесло течією річки).

У російському МНС очікують, що в найближчі дні ситуація з паводками погіршиться.

Критичні рівні води піднімаються, і прогнози невтішні. Паводки триватимуть ще добу-дві щонайменше. Тому і авіація, і наземні угруповання зосереджуються в районі Братська, і ми зробимо все, щоб уникнути людських жертв,

– заявили у російському відомстві.



Повінь у місті Нижньоудинське / Фото Instagram @my_nizhneudinsk



Повінь у місті Іркутськ / Фото Instagram @daryavv

Внаслідок паводків загинули п'ятеро людей, в тому числі щонайменше одна дитина. Постраждало понад 350 осіб, 97 з них були госпіталізовані. Влада виділила на компенсації жертвам повені майже мільярд рублів. Сім'ям загиблих заплатять по мільйону, постраждалі також пообіцяли виділити компенсацію отримають.

Ситуація у місті Тулун

Зараз рівень води у річці Ія перевищує 13 метрів при критичній позначці у сім метрів. У місті почали суттєво дорожчати продукти: за повідомленнями жителів, ціна на хліб зросла до 100 рублів. Губернатор Іркутської області Руслан Болотов зажадав тримати під контролем ціни в постраждалих від паводків районах.

Як змінилася ситуація в одному з районів міста за кілька годин:

Рівень води стрімко зростає

Ось як виглядала вулиця, коли її почало підтоплювати:



Зараз вода піднялася вище першого поверху

Ще зранку у Тулуні все виглядало так: