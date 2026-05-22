Україну знову атакують "Шахеди": у яких областях оголошена тривога
В Україні ввечері 22 травня пролунала повітряна тривога. Причиною цього став запуск росіянами ударних безпілотників типу "Шахед".
Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога – негайно прямуйте в укриття. Про рух ворожих цілей повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Де зараз оголошена тривога?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Ворожі БпЛА на заході Сумщини, прямують на Чернігівщину; БпЛА на Полтавщині наближаються до Полтави зі сходу; БпЛА у Чорному морі у напрямку Татарбунари. Ворожі БпЛА на півночі Харківщини курсом на Полтавщину. Ворожі БпЛА у напрямку Затоки/Вилкове. БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом.
