24 Канал Новини України Україну знову атакують "Шахеди": у яких областях оголошена тривога
22 травня, 22:29
Україну знову атакують "Шахеди": у яких областях оголошена тривога

Владислав Кравцов

В Україні ввечері 22 травня пролунала повітряна тривога. Причиною цього став запуск росіянами ударних безпілотників типу "Шахед".

Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога – негайно прямуйте в укриття. Про рух ворожих цілей повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Де зараз оголошена тривога?

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

22:51, 22 травня

  • Ворожі БпЛА на заході Сумщини, прямують на Чернігівщину;

  • БпЛА на Полтавщині наближаються до Полтави зі сходу;

  • БпЛА у Чорному морі у напрямку Татарбунари.

22:09, 22 травня

Ворожі БпЛА на півночі Харківщини курсом на Полтавщину.

21:56, 22 травня

Ворожі БпЛА у напрямку Затоки/Вилкове.

21:25, 22 травня

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом.

