В небі над Україною знову літають "Шахеди": в яких областях зараз тривога
Увечері 25 березня російська армія знову запустила свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Через це областями поширилася повітряна тривога.
Якщо у вашій області лунали сирени – негайно прямуйте до укриття. 24 Канал слідкує за інформацією про рух ворожих цілей у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Що відомо про повітряну тривогу?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на півночі Полтавщини, напрямок Миргород\Ромодан. БпЛА повз н.п. Березанка на Миколаївщині, курс північний. БпЛА на півдні Чернігівщини, курс південний. БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини/Миколаївщини. БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини (Очаків). БпЛА на сході Чернігівщини, курс південно-західний.
