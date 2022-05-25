Якщо немає можливості спуститися в укриття або підвал, тоді сховайтеся у квартирі чи будинку за правилом двох стін у ванній кімнаті або коридорі. Слідкуйте за оновленнями місцевої влади.
У більшості українських областей пролунали сирени, які сповістили про повітряну тривогу. Спускайтеся в укриття та не нехтуйте власною безпекою.
Якщо немає можливості спуститися в укриття або підвал, тоді сховайтеся у квартирі чи будинку за правилом двох стін у ванній кімнаті або коридорі. Слідкуйте за оновленнями місцевої влади.