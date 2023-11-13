Ігнат висловився щодо заяв очільника ГУР Кирила Буданова та нового міністра оборони Рустема Умєрова про те, що Україна має намір цієї зими відповідати на атаки держави-агресорки.

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Україна може відповідати на атаки Росії

Він зауважив, що ми маємо певні джентльменські зобов’язання перед нашими партнерами, що не застосовуємо ракети Storm Shadow чи SCALP, ATACMS чи інші типи озброєння по російській території, але завдавати ударів по росіянах на окупованих територіях ми можемо.

Гарна є приказка в Росії й в Україні, мабуть — клин клином вибивають. А чому ні? Нічого нам не забороняє визволяти свою землю, застосовуючи американське озброєння чи зброю європейських країн,

– сказав Ігнат.

Окрім цього наголосив, що наша оборона не стоїть на місці. За словами речника Повітряних сил – це приємно. Як приклад він навів ракети "Нептун", Стугни, артилерію, а також БПЛА галузь, яка нині успішно розвивається.

"Це те, що на часі й те, що дуже потрібне", – вважає він. Додавши, що починати треба зі звичайних FPV-дронів. Навіть Росія їх виносить з волонтерства на державний рівень.

При цьому, Ігнат підкреслив, що росіяни розуміють ефективність FPV-дронів і накопичили їх тисячами й нашій країні варто було б зробити те саме. Адже наша країна має доступ до технологій і нам треба рухатись в даному питанні далі.

Не FPV-дронами єдиними

Він хоч і вважає, що дрони ударного типу здатні вражати російські об'єкти далеко в тилу і це на часі, але ж і російські "шахеди" б’ють, тому нашій армії треба щось подібне, і в масовому виробництві, вважає речник Повітряних сил.

На його думку, вороже ППО не таке вже потужне. Хоча і мають в Росії сучасні розробки такі як: Буки трьох модифікацій, С-350, С-400 Тріумф, Панцир та Тори різних модифікацій. Але ж територія Росії доволі розтягнута. Крім того, наші сили оборони вже чимало ворожих ППО знищили.

Усі, хто міг нищити, нищили російське ППО будь-якими підручними засобами, які були. Навіть з квадрокоптерів,

– нагадав Ігнат.

Він додав, що маємо створювати власну зброю за допомогою партнерів чи власними силами, але розробляти та вражати російські об'єкти.

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Окупантам в тилу буде неспокійно