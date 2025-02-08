Є припущення, що Повітряні сили могли збити КАБ, використовуючи зенітну установку. Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що це реально, однак дуже небезпечно.

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Як можна збити російський КАБ

Роман Світан пояснив, що використовувати зенітну установку для збиття КАБів можна, проте через невеликий радіус дії це реально лише за умови, якщо бомба пролітатиме над установкою.

Доведеться загороджувальною стрільбою зупиняти авіаційну бомбу, але практично всі уламки впадуть на зенітку,

– підкреслив він.

Крім того, Сили оборони могли знайти спосіб, щоб протидіяти КАБам, використовуючи радіоелектронну боротьбу. За словами військового експерта, є дуже потужні РЕБи, які здатні перервати зв'язок авіаційної бомби.

КАБ також можна збити будь-якою ракетою із радіолокаційною системою наведення.

Можливість така є, але поки це не масштабовано. Я думаю, що до цього (до збиття КАБа – 24 Канал) підійшли трішки інакше. Знайшли дешевші механізми для запуску ракет із системою наведення, щоб росіянам було складно визначити їхнє розташування для протидії,

– висловився полковник ЗСУ в запасі.

Повітряні сили, ймовірно, тестують різні механізми для ураження російських КАБів, адже, як додав Світан, це не перше і не останнє знищення такої бомби.

До слова, аналітики Defense Express вважають, що для протидії російським КАБам можна використовувати зенітні установки ЗУ-23-2, що є простим і економічно вигідним рішенням. Можливо, цей підхід будуть масштабувати, а подальша модернізація системи дозволить підвищити її точність та ефективність.