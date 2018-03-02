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Повний місяць у березні: жителі Землі побачать унікальне явище

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Повнолуння у березні 2018 року
Повнолуння у березні 2018 року / intvua.com

В березні відбудеться два повних місяці – повня в ніч на 3 березня та рідкісне явище – блакитний місяць, який жителі Землі побачать 31 березня.

Про це повідомляє агество NASA у Facebook.

Повний місяць у березні відбудеться 3 березня о 02:51 за київським часом під час 15 місячного дня. Супутник Землі перебуватиме у сузір'ї Діви.

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Друга повня припаде на кінець березня і називатиметься вона – блакитний місяць. "Блакитним місяцем" називають другу повню, що припадає на один календарний місяць. Таке явище відбувається раз на 2,7 року.

За блакитним місяцем можна буде спостерігати 31 березня о 14:35 за київським часом.

Зазначимо, 31 січня 2018 року жителі всієї Землі спостерігали блакитний кривавий супермісяць. Подібне місячне затемнення відбувається вкрай рідко – раз у 152 роки.

Теги: LifeStyle Космос NASA
Джерело: 24 Канал
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