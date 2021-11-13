Хотя США всячески декларируют идею конкурентного противостояния с Китаем, они все же не забывают и о военной составляющей. Дело в том, что согласно обновленному оборонному бюджету США на 2022 год, Вашингтон собирается существенно увеличить расходы в этой сфере.

До теми Зміцнення влади Сі Цзіньпіна: у Китаї ухвалили історичну резолюцію

США связывают руки Китая

Пентагон готов выделить на оборону почти 800 миллиардов долларов в 2022 году, что на 40 миллиардов больше чем в 2021 году. Политические аналитики из США уверены, что таким образом Америка показывает готовность к гонке вооружений со своим главным противником – Китаем.

Такой настрой американцев прослеживается в течение нескольких месяцев. После окончания вывода войск из Афганистана, США бросили все усилия на укрепления Индо-Тихоокеанского региона.

Там начали появляться новые военные союзы с региональными странами и укрепляться созданные ранее политические альянсы. Таким образом, США буквально связывают руки Китая и ограничивают его влияние в регионе.

Точно так же США стали уделять больше внимания защите Тайваня, что тоже сильно злит Китай, который постоянно грозит военным путем присоединить остров.

На фоне такого обострения лидер Китая Си Цзиньпин, выступая на региональном экономическом саммите, пожаловался, что США просто пытаются вбить клин между региональным державами, а этого ни в коем случае нельзя допустить.



Си Цзиньпин пожаловался на США / Фото Getty Images

Однако Си Цзиньпин не упомянул, что он сам и стал причиной того, почему США так активизировались в этом регионе.

Это и угрозы в адрес Тайваня, и нападки на политику Японии или Индии, и попытка экономически наказать Австралию за то, что та осмелилась выступить за расследование происхождения COVID-19.

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Си Цзиньпин достиг своей главной цели

Но похоже, что Китай неожиданно для многих может отойти от своей агрессивной политики уже в ближайшем будущем. Дело в том, что Коммунистическая партия Китая провела один из важнейших съездов.

На нем Компартия поддержала так называемую историческую резолюцию Си Цзиньпина, в которой изложено будущее видение развития страны. Как раз это и может стать поворотным моментом в отношениях Китая и Запада.

Здесь важно отметить, что признание резолюции ставит Си Цзиньпина в один ряд с культовыми лидерами Китая: Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Она должна ознаменовать поворотный момент в истории страны.

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Но Си Цзиньпин хочет не просто признания, а остаться у власти пожизненно. Для него резолюция стала подведением итогов правления и попыткой зацементировать себя во власти.

Справка. В 2018 году именно Си Цзиньпин отменил ограничение на 2 пятилетних срока для китайских лидеров. После прошедшего съезда партии у Си осталась лишь одна преграда на пути к пожизненному правлению Китаем.

В 2022 году пройдет национальный конгресс партийных лидеров, где Си Цзиньпин и будет добиваться своего третьего срока. Но уже сейчас можно резюмировать, что культурную и идеологическую победу внутри Китая он одержал.

Си Цзиньпин буквально обнулил свои сроки правления и вписал своё имя в историю Китая. Он уже показал, что может быть сильным лидером и китайцы это оценили.

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Осталось решить накопившиеся проблемы во внешней политике. Ведь холодная война с Западом, к которой Си Цзиньпин и подвел Китай, может не удовлетворить партийные элиты и те просто заменят его на того, кто сможет наоборот наладить отношения с Европой.

Этого Си Цзиньпину точно не нужно, ведь он уже прошел такой длинный путь.

Уже на следующей неделе состоится виртуальная встреча президента США Джо Байдена с Си Цзиньпином. О чем будут говорить лидеры стран – пока неизвестно.



Джо Байден с Си Цзиньпин проведут виртуальную встречу / Фото Getty Images

Эксперты прогнозируют, что обе стороны попытаются снизить напряженность в отношениях и перевести их от холодной войны к более разумной и спокойной конкуренции.

Если Си Цзиньпину действительно удастся уйти от риторики войны в отношениях с Западом, то это может гарантировать ему пожизненное правление.