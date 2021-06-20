Большинство из этих авантюристов были неграмотны. Никогда не видели больших городов и не знали иной жизни, кроме скитания по песчаным дюнам и выжженным солнцем долинам вслед за своими стадами овец и верблюдов.

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Возможно, они далеко не сразу узнали о начавшейся в 1914 году мировой войне, хотя формально были подданными суверена, возглавлявшего одно из главных государств-участников той войны – султана Османской империи.

Аравийские повстанцы

Собственно, эти авантюристы – кочевники с Аравийского полуострова и соседних с ним территорий – в конце концов и погубили и империю, и, пускай во многом и уже мало соответствовавшее действительности, представление о мусульманском мире как о единой централизованной силе. Но сначала – несколько слов об их суверенах.

За сотни лет до начала первой мировой войны предки этих арабских кочевников, а также курды, ассирийцы и другие народы Ближнего востока оказались подчинены пришедшим из Средней Азии завоевателям-туркам.

Трофеями завоевателей стали не только земли этих народов, объединенные турками в огромную Османскую империю, но и титул халифа – главы всех мусульман мира – который с XVI века носили турецкие султаны.

Важно! Слово халиф, а вернее халифа, переводится как "заместитель" или "преемник" и с ранних веков ислама использовалось для обозначения верховного правителя исламских земель, предводителя всех правоверных, который замещает на земле пребывающего в раю основателя исламской религии пророка Мохаммеда.

То есть, османские монархи были сразу и светскими главами – султанами. И духовными – халифами.

Это здорово помогало в деле управления подданными, большинство из которых исповедовали ислам. Ведь ослушаться приказа монарха – значило не только нарушить закон светского правителя-султана, но пойти против распоряжения высшего духовного лидера, то есть, совершить тяжкий грех.

Даже отчаянные бунтари, вроде египетских мамлюков или сепаратистов Хеджаза, которые умудрялись силой или хитростью отколоть от Османской империи целые провинции, признавали над собой верховную власть халифа.

О том, чтобы объявить себя полностью независимыми от наместника пророка, не могло быть и речи.

Собственно, аравийские повстанцы из 1916 года, наверняка тоже и не думали об этом. Они вступили в войну на стороне британцев и французов вовсе не потому, что решили уничтожить халифат – государственную систему, во главе которой находится халиф.

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Причина восстания

Главной мотивацией для них было получение контроля над той частью Османской империи, в которой они и жили. Перестать подчиняться султану, управлять своей землей без оглядки на него – такой была их цель.

Отречься от халифа, пускай это и один и тот же человек, – это уже было чересчур.

Одно дело – не платить налоги в далекий Стамбул и не отправлять своих сыновей воевать за империю.

и не отправлять своих сыновей воевать за империю. Совсем другое – бросить вызов освященному древней традицией институту халифата и противопоставить себя наместнику пророка.

Но в конце концов именно так и вышло.

Мирное соглашение с победителями

Арабам с помощью европейских держав удалось отколоть свои земли от империи, султан заключил с победителями – англичанами и французами – мирное соглашение и те фактически оккупировали Стамбул и ряд других городов Турции.

Соглашательство монарха пришлось не по душе турецким военным: они начали освободительную войну против иноземных сил, фактически проигнорировав при этом приказ султана не оказывать иностранцам сопротивления.

Военные, во главе которых стоял Мустафа Кемаль, известный ныне как Ататюрк, решили не бороться за возвращение под турецкий контроль арабских земель и сосредоточились на изгнании оккупантов только из тех провинций, в которых турки составляли большинство населения.



Мустафа Кемаль / Фото Modern.az

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Вчерашняя многонациональная империя развалилась и превратилась в национальное государство. То, что начиналось как бунт арабских окраин, переросло в революцию: националисты победили и взяли власть уже не в огромной империи, а в куда более скромной по размерам турецкой республике.

Нет империи – не нужен и император

В 1922 году турецкий парламент лишил султана Мехмеда VI монаршего титула, но халифат еще существовал.



Cултан Мехмед VI / Фото turkpidya

Халифом стал кузен Мехмеда Абдул-Меджид Второй. Но ненадолго. В 1924 году парламентарии проголосовали за ликвидацию халифата как пережитка прошлого, мешающего строительству современного государства.

С тех самых пор на планете нет человека, который мог бы говорить от лица всех мусульман Земли и считаться их духовным лидером. Но сама идея халифата не исчезла и очень многие верующие ждут его восстановления. Чем и пользуются такие люди как глава ИГИЛ Абубакр Аль-Багдади, сам себя провозгласивший новым долгожданным халифом.