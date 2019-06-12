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      Повстанці з Ємену обстріляли саудівський аеропорт: є постраждалі

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      Повстанці з Ємену обстріляли саудівський аеропорт
      Повстанці з Ємену обстріляли саудівський аеропорт / www.brookings.edu

      Прихильники єменського руху Ансар Аллах, так звані хусити, зранку 12 червня обстріляли міжнародний аеропорт у Саудівській Аравії. Відомо, що крилата ракета влучила у зал очікування аеропорту Абха, що розташований у провінції Асір на південному заході Саудівської Араві. Він щоденно обслуговує тисячі іноземних пасажирів.

      У результаті атаки було поранено 26 цивільних, вони є мирними громадянами Індії, Ємену та Саудівської Аравії, повідомив телеканал Al Arabiya.

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      Восьмеро постраждалих було госпіталізовано до місцевої лікарні, а 18 особам була надана медична допомога на місці. Окрім зали очікування, постраждала також лаунж зона. Коаліція країни вже назвала цю подію військовим злочином.


      Повстанці з Ємену обстріляли саудівський аеропорт

      До слова, нещодавно хусити атакували за допомогою безпілотників аеропорт міста Джизан в Саудівській Аравії. Тоді ціллю ударів хуситів були військові ангари на території аеропорту.

      Що відомо про конфлікт?Війна між повстанцями Ємену та владою Саудівської Аравії триває з 2015 року. Це запекле протистояння між так званими Комітетами народного спротиву – національною армією за підтримки арабської коаліції, та рухом “Ансар Аллах”, або повстанцями-хуситами, яких підтримують прихильники колишнього президента Алі Абдалли Салеха. Крім того, у Ємені активно діє терористичне угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові". Внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей, майже три мільйони громадян країни стали біженцями.

      Більше про громадянську війну в Ємені – дивіться у відео:

       

      blog_ava
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      Теги: Війна Повстанці Ємен Аль-Каїда авіація
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