Повстанці з Ємену обстріляли саудівський аеропорт: є постраждалі

Прихильники єменського руху Ансар Аллах, так звані хусити, зранку 12 червня обстріляли міжнародний аеропорт у Саудівській Аравії. Відомо, що крилата ракета влучила у зал очікування аеропорту Абха, що розташований у провінції Асір на південному заході Саудівської Араві. Він щоденно обслуговує тисячі іноземних пасажирів.

У результаті атаки було поранено 26 цивільних, вони є мирними громадянами Індії, Ємену та Саудівської Аравії, повідомив телеканал Al Arabiya.

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Восьмеро постраждалих було госпіталізовано до місцевої лікарні, а 18 особам була надана медична допомога на місці. Окрім зали очікування, постраждала також лаунж зона. Коаліція країни вже назвала цю подію військовим злочином.



Повстанці з Ємену обстріляли саудівський аеропорт

До слова, нещодавно хусити атакували за допомогою безпілотників аеропорт міста Джизан в Саудівській Аравії. Тоді ціллю ударів хуситів були військові ангари на території аеропорту.

Що відомо про конфлікт?Війна між повстанцями Ємену та владою Саудівської Аравії триває з 2015 року. Це запекле протистояння між так званими Комітетами народного спротиву – національною армією за підтримки арабської коаліції, та рухом “Ансар Аллах”, або повстанцями-хуситами, яких підтримують прихильники колишнього президента Алі Абдалли Салеха. Крім того, у Ємені активно діє терористичне угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові". Внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей, майже три мільйони громадян країни стали біженцями.

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