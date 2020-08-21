Поїхали на заробітки: у Білорусі силовики пояснили, куди зникають протестувальники
У Білорусі за майже два тижні протестів зникли сотні активістів. Частину з них згодом знайшли в СІЗО й інших закладах утримання, але частина – безслідно зникли й досі не знайшлися. Білоруські силовики спробували пояснити, куди зникають протестувальники.
З 9 серпня до правоохоронців по всій країні надійшли сотні звернень і заяв громадян про безвісне зникнення їхніх родичів і знайомих, повідомило МВС Білорусі.
Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео
Куди зникають протестувальники – версія МВС:
- деякі громадяни відбувають покарання у вигляді адміністративного арешту за "протиправні дії";
- значна частина заявлених громадян "поїхали на заробітки або на відпочинок за кордон, нікого не попередивши";
- частина людей, які ведуть асоціальний спосіб життя, пропадали регулярно й раніше, а згодом "перебували в кублах або ізоляторах".
- більшість громадян з перевірених затримувалися правоохоронцями, але на момент перевірки були звільнені.
Співробітники карного розшуку цілодобово працюють з такими зверненнями. Майже всі з них 21 серпня вже оброблені, але залишилося кілька десятків. Та заяви продовжують надходити, хоча й не так активно,
– розповіли в МВС.
Протести у Білорусі: основне
- Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.
- Мирних демонстрантів почали бити та затримувати ОМОНівці.
- За тиждень понад тисяча людей були поранені. Більше, ніж 7 тисяч – затримані.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не планує до того часу, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- 16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли приблизно 400 тисяч людей.
- Зігнали людей й на мітинг за Лукашенка. На цій акції виступив і сам глава держави.