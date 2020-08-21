У Білорусі за майже два тижні протестів зникли сотні активістів. Частину з них згодом знайшли в СІЗО й інших закладах утримання, але частина – безслідно зникли й досі не знайшлися. Білоруські силовики спробували пояснити, куди зникають протестувальники.

З 9 серпня до правоохоронців по всій країні надійшли сотні звернень і заяв громадян про безвісне зникнення їхніх родичів і знайомих, повідомило МВС Білорусі.

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Куди зникають протестувальники – версія МВС:

деякі громадяни відбувають покарання у вигляді адміністративного арешту за "протиправні дії";

значна частина заявлених громадян " поїхали на заробітки або на відпочинок за кордон, нікого не попередивши ";

"; частина людей, які ведуть асоціальний спосіб життя, пропадали регулярно й раніше, а згодом "перебували в кублах або ізоляторах".

більшість громадян з перевірених затримувалися правоохоронцями, але на момент перевірки були звільнені.

Співробітники карного розшуку цілодобово працюють з такими зверненнями. Майже всі з них 21 серпня вже оброблені, але залишилося кілька десятків. Та заяви продовжують надходити, хоча й не так активно,

– розповіли в МВС.

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