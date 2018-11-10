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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      Телеканал новин 24 Програми Крим.Реалії
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Поза законом: чому в анексованому Криму досі показують заборонені санкціями іноземні фільми

      Крим.Реалії 52 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – американські та європейські виробники не мають права постачати кінострічки в окупований Крим, бо на цю продукцію поширюються санкції. Українські дистриб'ютори на півострові працювати не можуть, натомість російські постачальники легко привозять голівудські фільми та транслюють іноземні канали.

      Також у випуску:

      Чому затримали віце-прем’єра окупованого Криму Віталія Нахлупіна.

      Фейкові збори: хто приїхав на з’їзд кримських татар, підконтрольних Кремлю.

      Курортний сервіс у Саках: яким був "оксамитовий" сезон в місті.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Теги: Анексія Криму Крим.Реалії Кіно Санкції Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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