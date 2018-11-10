Поза законом: чому в анексованому Криму досі показують заборонені санкціями іноземні фільми

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – американські та європейські виробники не мають права постачати кінострічки в окупований Крим, бо на цю продукцію поширюються санкції. Українські дистриб'ютори на півострові працювати не можуть, натомість російські постачальники легко привозять голівудські фільми та транслюють іноземні канали.

Також у випуску: Чому затримали віце-прем’єра окупованого Криму Віталія Нахлупіна. Фейкові збори: хто приїхав на з’їзд кримських татар, підконтрольних Кремлю. Курортний сервіс у Саках: яким був "оксамитовий" сезон в місті. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.