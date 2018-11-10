Вне закона: почему в аннексированном Крыму все еще идут запрещенные санкциями иностранные фильмы
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – американские и европейские производители не имеют права поставлять киноленты в оккупированный Крым, потому что на эту продукцию распространяются санкции. Украинские дистрибьюторы на полуострове работать не могут, зато российские поставщики легко привозят голливудские фильмы и транслируют иностранные каналы.
Также в выпуске:
Почему задержали вице-премьера оккупированного Крыма Виталия Нахлупина.
Фейковые сборы: кто приехал на съезд крымских татар, подконтрольных Кремлю.
Курортный сервис в Саках: каким был "бархатный" сезон в городе.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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