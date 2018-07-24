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Позашляховик збив 8-річну дівчинку у Києві: дитина померла, водій утік

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Чоловік здійснив наїзд на 8-річну дівчинку у Києві: дитина згодом померла
Чоловік здійснив наїзд на 8-річну дівчинку у Києві: дитина згодом померла / "Прямий"

Увечері 24 липня у Києві на вулиці Мечнікова поблизу бізнес-центру "Парус" водій на автомобілі Hummer збив 8-річну дівчинку та намагався втекти. За деякий час дитина померла від травм.

Про це повідомляє "Прямий".

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ДТП, Hummer, Київ, діти, жертви, наїзд
Позашляховик здійснив наїзд на 8-річну дівчинку у Києві 

За словами журналістів, правоохоронцям все ж вдалося затримати зловмисника, і сталося це після того, як вони за ним влаштували гонитву.

ДТП, Hummer, Київ, діти, жертви, наїзд
Водія машини було затримано після гонитви 

Зазначається, що це чоловік 1995 року народження.

"Травмовану дитину, яка після наїзду автомобіля лежала просто на дорозі, було госпіталізовано. Згодом дівчинка внаслідок отриманих травм померла", – додають представники видання.

ДТП, Hummer, Київ, діти, жертви, наїзд
Після наїзду дитина лежала прямо на дорозі 

Нагадаємо, нещодавно у Києві поблизу станції метро "Дорогожичі" зіткнулись два автомобілі, внаслідок чого загинув пішохід і ще дві особи було травмовано.

Теги: Діти і неповнолітні Жертви Аварії та ДТП Новини Києва Новини України
Джерело: 24 Канал
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