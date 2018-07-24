Позашляховик збив 8-річну дівчинку у Києві: дитина померла, водій утік

Увечері 24 липня у Києві на вулиці Мечнікова поблизу бізнес-центру "Парус" водій на автомобілі Hummer збив 8-річну дівчинку та намагався втекти. За деякий час дитина померла від травм.

Про це повідомляє "Прямий".

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Позашляховик здійснив наїзд на 8-річну дівчинку у Києві

За словами журналістів, правоохоронцям все ж вдалося затримати зловмисника, і сталося це після того, як вони за ним влаштували гонитву.



Водія машини було затримано після гонитви

Зазначається, що це чоловік 1995 року народження.

"Травмовану дитину, яка після наїзду автомобіля лежала просто на дорозі, було госпіталізовано. Згодом дівчинка внаслідок отриманих травм померла", – додають представники видання.



Після наїзду дитина лежала прямо на дорозі

Нагадаємо, нещодавно у Києві поблизу станції метро "Дорогожичі" зіткнулись два автомобілі, внаслідок чого загинув пішохід і ще дві особи було травмовано.