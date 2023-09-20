Також, це матиме катастрофічний вплив на інфраструктуру громад, яку центральний бюджет фінансувати не буде. Про це заявив журналіст Юрій Бутусов у своєму пості.

До теми Попри низку заперечень: Комітет Ради схвалив переспрямування військового ПДФО в держбюджет

Чим загрожує вилучення "військового" ПДФО у громад

"Зараз командири військових частин отримують можливість домовитись з місцевою владою і за умови сплати податків багато міст спрямовує на це 20 – 30% коштів від ПДФО на потреби конкретних військових частин, і кожен командир може розпоряджатись цим особистим позаштатним фондом, купляти необхідне або змінити місце сплати ПДФО, якщо командира ставлення місцевої влади не влаштовує. Чи отримає ці кошти військова частина, якщо ПДФО заберуть у центральний бюджет? Ми усі розуміємо, що як тільки гроші підуть у центральний бюджет, то за діючим законопроєктом військова частина не отримає нічого, і командири будуть позбавлені можливості фінансувати свої приоритетні потреби", – пише Бутусов.

Він також зазначає, що місцеве самоврядування виконує основну роботу по підтримці життєдіяльності населених пунктів, в яких живуть військовослужбовці та їх родини. І цей ПДФО дозволяє робити дотації на інфраструктуру, готувати міста до зими в умовах війни, робити резерви пального та купляти генератори для громад.

Держава все це не фінансує, а без життєдіяльності міст можливості з використання їх для потреб оборони значно скоротяться, у нас і так великий відтік кадрів, велика еміграція. Якщо забрати гроші на інфраструктуру, то центральний бюджет все це фінансувати не буде. До яких наслідків це може призвести взимку? До катастрофічних,

– зазначає Бутусов.

На його думку, є 2 варіанти як вийти з цієї ситуації – треба визначити законом на період війни поняття цільових та нецільових витрат з бюджетів усіх рівнів, аби попередити можливі зловживання. Або ж залишити місцевим бюджетам 30 – 50% ПДФО від нинішнього рівня, а інші 50 – 70% перераховувати безпосередньо на рахунки військових частин.