Позбавляємо себе майбутнього, – Жадан про негативну тенденцію в Україні

З моменту початку війни на Донбасі українці розсварилися одне з одним.

Таку думку висловив відомий український письменник Сергій Жадан у інтерв'ю ZN.ua.

"Це (сварку одного з одним, – "24") важко пояснити раціонально. Можна, звичайно, шукати причину в підступності ворога, який нас успішно і ефективно зіштовхує між собою, але, якщо бути відвертими, треба, мабуть, визнати: ми самі, власними руками, по своїй волі позбавляємо себе майбутнього, позбавляємо себе шансу", – сказав письменник.

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За словами Жадана, дуже хочеться сподіватися, що якісь інстинкти самозбереження спрацюють в українців і нація зможе впоратися з такою проблемою. Але це буде доволі складно.

Дива я не очікую. Швидше, розраховую на сумлінність і відповідальність своїх співвітчизників. І покладаюся на власні сили. Більше покладатися нема на що,

– вважає письменник.

На його думку, головною та найважчою проблемою для громадян буде "можливість або неможливість" суспільної злагоди.

"Я говорю зараз не про згоду з тією стороною — я кажу про згоду і співпрацю між нами, тими, хто, в принципі, сповідують подібні принципи і дотримується подібних переконань", – пояснив Сергій Жадан.