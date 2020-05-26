Пожежа в коледжі на Троїцькій: активісти захищають арештованого Андрія Хаєцького – подробиці

На початку грудня в Одесі в економічному коледжі сталася пожежа, яка забрала життя 16 людей. Нині одеські активісти, правозахисники та ексзаступник голови Одеської ОДА стали на захист одного із затриманих – Андрія Хаєцького.

Він є колишнім заступником директора і єдиним, кого зі звинувачених у справі відправили під арешт. Хаєцький працював в навчальному закладі, але на момент пожежі він вже два тижні як був звільнений, пише журналістка Олена Ротарі на своїй сторінці у фейсбуці.

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У чому звинувачують Андрія Хаєцького

Йому пред'явили обвинувачення в халатності та у п'ятницю, 22 травня відправили до СІЗО на два місяці. Перед тим Андрій Хаєцький ходив на усі допити та давав свої свідчення.

Обвинувачення ґрунтується на тому, що Хаєцький передав справи новій заступниці, але у документах залишилося його ім'я. Саме він був відповідальним за пожежну безпеку і мав організувати процес навчання відповідальних осіб.

Тим часом, як пише журналістка, справжніми відповідальними за пожежну безпеку в коледжі були Коваль О. П і Хомич Т. Г., про що свідчать транзакції оплати за їхнє навчання. Останнє з яких було не так давно перед трагедією – у вересні 2019 року.



Оплата за навчання пожежної безпеки / Зображення з фейсбуку Олени Ротарі

Що кажуть захисники Андрія Хаєцького

Колишній заступник голови Одеської ОДА Віталій Свічинський висловив слова дружньої підтримки Андрієві. За його словами, звинувачений передав усі справи, перш ніж піти з коледжу. Також він натхненно пообіцяв витягти його із СІЗО.

Правозахисник Борис Бабін підкреслює, що Андрій Хаєцький – має інвалідність через проблеми із серцем і носить спеціальний пристрій. Із таким діагнозом його не можна запроторювати до СІЗО. Окрім того, він пише, що те, що наразі робить слідство у цій справі – це "завідоме невірне розслідування трагедії у форматі "хто не платить той сидить" порушує гарантовані статтю 2 Конвенції права родичів загиблих на правду про причини їх смерті та про винних осіб".

Журналістка та письменниця Зоя Казанжи підкреслила те, що Андрій не має "даху", який би міг його прикрити. Саме тому варто його підтримати і надати розголос справі.

І те, що сталось з Андрієм, – яскрава ілюстрація слідчо-суддівського свавілля. Коли всі порішали, а справа резонансна, треба терміново шукати "стрілочника". І фальсифікувати. І брехати. І закривати очі,

– написала Зоя Казанжи.

"Є інформація про те, що через посередників вимагали гроші за призначення судом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Але оскільки у хабарі було відмовлено, суддя вліпив Хаєцькому утримання під вартою на два місяці без права внесення застави", – написала Олена Добровольска.

На підтримку Андрія у соцмережах запустили хештег #freeандрійхаєцький. Вже на 28 травня, саме тоді, коли Одеський апеляційний суд буде розглядати скаргу захисту Андрія щодо запобіжного заходу, активісти планують протест.

Кому оголосили підозри

10 грудня поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).

(справа стосується службової недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки). 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.

та його заступника А завідувачку господарством економічного коледжу на Троїцькій в Одесі Тетяну Фомич 15 січня суд відправив під нічний домашній арешт .

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