2 вересня в Харківській області спалахнули масштабні та руйнівні лісові пожежі одразу в трьох районах. Евакуйовано десятки людей, одне зі сіл згоріло вщент. Рятувальники задіяли авіацію та пожежні потяги для гасіння вогню.

24 канал зібрав найголовніше про пожежі в Харківській області. Тут ви знайдете актуальну інформацію про масштаби стихії та останні події.

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Ситуація з пожежами в Харківській області станом на 3 вересня

Вогонь спалахнув 2 вересня у трьох районах Харківської області: Чугуєвському, Дворічанському та Шевченківському. Через сильний вітер пожежа поширилася в напрямку населених пунктів . Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.

. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. Станом на ранок 3 вересня на Харківщині продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 гектарів. Осередки пожежі в населених пунктах Гороб'ївка та Грянинівка Дворічанського району ліквідували.

До гасіння залучено 395 рятувальників та 61 одиниця техніки. Гасити пожежу допомагають два літаки та один вертоліт .

. У Чугуївському районі відкритого вогню не спостерігається, проводиться гасіння окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини.

В МВС переконують, що наразі пожежі більше не загрожують населеним пунктам.

Що відомо про постраждалих

За даними МВС, внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, евакуйовано 33 людей. Через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася одна людина.

Для евакуації людей, окрім транспорту, підготували соціальні пакети (постільна білизна, їжа, подушки, ковдри). Також допомагають волонтери.

Усіх, хто постраждав, влада забезпечує житлом. До прикладу, евакуйованих із Горобівки планують розмістити на базі поліклініки та ліцею у Дворічній.

Компенсації постраждалим

Максимальна сума компенсації жертвам пожеж передбачена в розмірі близько 300 тисяч гривень. Ця сума буде виділена громадянам, у яких повністю згоріло житло. Люди, які постраждали менше – отримають меншу компенсацію.

Сьогодні відбудеться засідання спеціальної комісії, на якій буде прийнято рішення про матеріальну компенсацію людям, господарства яких постраждали від пожежі.



Арсен Аваков спілкується з постраждалими від пожежі / Фото ДСНС

Пожежі на Харківщині: дивіться відео

Ймовірні причини пожеж

Прессекретар ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін назвав попередньою причиною пожежі в Харківській області людський фактор. Також розглядається підпал .

. Через пожежу в Чугуївському районі поліція відкрили кримінальну справу про умисне знищення майна.

Окрім того, пожежа набула такого стрімкого поширення через значні пориви вітру – понад 15 метрів на секунду. Навколо населених пунктів, які знаходяться в лісовому масиві, не було мінералізованих смуг.

Дивіться відеосюжет 24 каналу про пожежі на Харківщині:

Реакція уряду та Зеленського

Президент Володимир Зеленський попросив Кабмін підготувати рішення про надання необхідної допомоги постраждалим від пожеж на Харківщині та Луганщині. Глава держави тримає ситуацію під особистим контролем.

Напередодні до місця стихії вирушили віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.



На Харківщину прибула урядова команда на чолі з Аваковим / Фото МВС

Герої – серед нас

У телеграм-каналі "Харків 1654" розповіли історію Сергія Тесленка. Поки пожежники збиралися, цей чоловік, не довго думаючи, сів у трактор і допомагав біля житлових будинків.

Зрештою з його допомогою вдалося локалізувати перекидання вогню. Крім того, було врятовано щонайменше 20 житлових будинків.

Пожежа на Харківщині / Фото ДСНС і МВС