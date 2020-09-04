У Макухівці на Полтавщині 4 вересня триває пожежа на сміттєзвалищі, що спалахнула днем раніше. Вогонь вже знищив 2,2 гектара сміття.

Про пожежу полтавські рятувальники дізналися в обід 3 вересня. Відразу на місце виїхали 27 вогнеборців та 5 пожежних машин. Пізніше на допомогу прибули ще 50 рятувальників і 7 одиниць спецтехніки, як повідомила пресслужба ДСНС.

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Що кажуть в ДСНС

Ліквідація пожежі триває і досі. 4 вересня залучили 40 рятувальників і 10 одиниць техніки.

Зараз не можемо точно сказати, на яку площу поширився вогонь, але площа значна. Поширенню вогню сприяв сильний вітер. Гасіння ускладнюється сильним задимленням. Періодично відбуваються вибухи, адже на звалищі є загазованість і серед відходів шифер, балончики, які вибухають від контакту з вогнем,

– прокоментував речник надзвичайників Полтавщини Віталій Шкаревський.

Як гасять пожежу

Пожежу важко загасити ще й через спеку і велику відстань від сміттєзвалища до джерела води. Полегшити ситуацію може дощ, який прогнозують у другій половині дня.

Вночі пожежники намагались не допустити розповсюдження вогню на ліс, що поблизу.

Станом на ранок 4 вересня пожежу на макухівському сміттєзвалищі вдалося загасити на площі 0,1 гектара з 2,2 гектара, на які поширився вогонь.

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Що кажуть жителі села

Місцеві жителі розповідають, що сміттєзвалище горить з 7 ранку 3 вересня. Одна з місцевих жінок наполягає на тому, що телефонувала полтавським рятувальникам і повідомляла про пожежу ще вранці, але ніхто не приїхав.

О 5 годині я поверталася додому з роботи, почала телефонувати "101". Мені сказали, що всі працюють, просто ви не бачите. Я відповіла: "Ну як не бачу? Я на місці стою",

– розповіла вона у відео Івана Ксенжука.

Зі слів іншої місцевої жительки, вони повідомляли про займання ще до масштабного поширення вогню. На що їм порадили не панікувати, бо сміттєзвалище горить вже 60 років.

Полтава вже добу вкрита димом і смогом через масштабну пожежу на сміттєзвалищі. Більш небезпечною є ситуація для мешканців високих поверхів будинків. Через пожежі у Харківській та Луганській областях мікроклімат у місті погіршується ще більше.

Дивіться відео ліквідації пожежі на сміттєзвалищі у селі Макухівка:



Сміттєзвалище горить з 3 вересня / Фото інтернет-видання "Полтавщина"



Залучили 40 пожежників та 7 одиниць техніки / Фото інтернет-видання "Полтавщина"



Пожежникам вдалось загасити вогонь на 0,1 гектара з 2,2 гектара пожежі / Фото інтернет-видання "Полтавщина"



Вночі з 3 на 4 вересня пожежники намагались не допустити розповсюдження вогню на ліс / Фото інтернет-видання "Полтавщина"