У Франції спалахнув елітний готель, майже сотню людей евакуювали

У французьких Альпах на гірськолижному курорті Куршевель виникла масштабна пожежа в п’ятизірковому готелі. Через загрозу поширення вогню гості та співробітники були евакуйовані, постраждалих немає.

Пожежникам було складно приборкати полум’я через складну конструкцію даху та товстий сніг на покрівлі. Про це пише BFM.

Що відомо про пожежу в п’ятизірковому готелі Куршевеля?

Пожежа спалахнула 27 січня близько 19:00 у п’ятизірковому Hôtel des Grandes Alpes, одному з елітних готелів у курортному районі Куршевеля.

Вогонь швидко розповсюдився під дахом, де складна система перекриттів ускладнила роботу рятувальників. Через товстий шар снігу на даху пожежники не могли одразу знайти канали для виходу диму, що ускладнило локалізацію полум’я.

Сильне задимлення та загроза подальшого розповсюдження вогню змусила рятувальників розгорнули масштабну операцію із десятками вогнеборців та спецтехніки.

Префект департаменту Савойя закликав уникати цього району, щоб не заважати роботі служб та забезпечити проїзд для пожежників.

У Куршевелі палав елітний готель. Відео Surajit

Чи є постраждалі?

Унаслідок пожежі 83 особи – це гості та працівники готелю – були евакуйовані в безпечне місце.

За даними рятувальників, жертв та постраждалих, які отримали тяжкі травми, немає. Людей, яких врятували, розмістили в інших готелях курорту.

Причина виникнення пожежі поки що не встановлена, тривають перевірки.

Куршевель відомий розкішними готелями та мішленівськими ресторанами