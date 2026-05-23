В Іркутську масштабно палає науково-дослідний інститут: дим видно по всьому місту

У російському Іркутську вранці 23 травня спалахнула пожежа у науково-дослідному інституті "Иргиредмет". Вогонь охопив верхній поверх будівлі, а дим від пожежі виднівся за сотні метрів від нього.

Про це повідомив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв.

Дивіться також "Never sleeps": вночі Москву знову масовано атакували дрони

Деталі пожежі в Іркутську

Як повідомив пропагандист, в Іркутську пожежники ліквідують масштабну пожежу у будівлі НДІ "Иргиредмет" на бульварі Гагаріна. На момент прибуття служб горів один з кабінетів на четвертому поверсі будівлі. Далі вогонь поширився на дах.

Пожежа у російському Іркутську / Фото росЗМІ Shot, Babr Mash

У російському МНС кажуть, що пожежа охопила площу у 700 квадратних метрів. Наразі з будівлі евакуюють людей, а причини загоряння з'ясовують. Обійшлось нібито без постраждалих.

В Іркутську масштабно горить інститут: дивіться відео

Росіяни намагаються ліквідувати пожежу: дивіться відео

Очевидці бачили густий дим з різних точок міста, в сотнях метрів від інституту благородних і рідкісних металів та алмазів. До ліквідації пожежі залучили понад 30 рятувальників і 10 одиниць техніки.

РосЗМІ стверджують, що у момент пожежі загрозу безпілотників у регіоні не оголошували.

А ось Новоросійськ все ж атакували дрони. У результаті ударів, попередньо, спалахнув нафтовий термінал "Грушова" – найбільше нафтосховище на Кавказі. До того ж там могли постраждати дві людини.

Уночі під прицілом дронів була й Москва. Російська ППО намагалась відбивати кілька хвиль БпЛА протягом двох годин.